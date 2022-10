Žestoke reakcije na Muskov 'mirovni plan': Nitko više neće kupovati tvoje sr**e od Tesle

Nižu se reakcije na Muskovu objavu na Twitteru u kojoj je predložio 'mirovni plan' za okončanje rata. Podsjetimo, između ostalog napisao je da se ponove izbori anektiranih regija pod nadzorom UN-a, a da Krim formalno postaje dio Rusije. U Ukrajini je izazvao bijes. Odgovorio mu je i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Muskov tvit izazvao je brojne kritike. Javio se i ukrajinski ambasador u Njemačkoj Andrij Melnik. “Moj vrlo diplomatski odgovor je: o....i”", napisao je.

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

The only outcome ist that now no Ukrainian will EVER buy your f…ing tesla crap. So good luck to you .@elonmusk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

"Jedini ishod je da nijedan Ukrajinac NIKADA neće kupiti tvoje j....o sr..e, Teslu. Pa neka vam je sa srećom", dodao je.

Podsjetimo, Zelenski mu je odgovorio "Koji vam se Elon Musk više sviđa?", napisao je Zelenski i dao dva odgovora "Onaj koji podržava Ukrajinu" ili "Onaj koji podržava Rusiju".

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Objavu Muska komentirao je i Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova. "Onda nakon toga Rusima se treba vratiti Aljaska. Ona je također bila ruska, a Putin voli 'okupljati ruske zemlje'. Dakle, očito bi se SAD trebao obavezati i vratiti im Aljasku prije nego što mu Rusija objavi rat. Nekima je tako lako upravljati životima i zemljom Ukrajinaca", napisao je Geraščenko.