Musk: 'Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke'

Američki poduzetnik Elon Musk ponovno se preko svoje platforme X umiješao u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD), javljaju njemački mediji u utorak. "Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji se 14. rujna održavaju u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

On je time, kako procjenjuju njemački mediji, reagirao na zajedničku izjavu stranaka koje sudjeluju na izborima u ovoj saveznoj pokrajini i u kojoj se odbacuje svako svaljivanje krivnje za aktualne društvene probleme poput porasta nasilja ili stope nezaposlenosti. U izjavi se ističe kako se ne želi predizbornu kampanju voditi "na leđima migranata" a izjavu su potpisale stranke poput Kršćansko-demokratske unije, Socijaldemokratske stranke Njemačke, Zeleni i još neke stranke s izuzetkom AfD-a. AfD je priopćio kako nije bio pozvan da se priključi inicijativa a da i je, ne bi joj se odazvao.

Platforma "Europski konzervativci" je prije toga ovu inicijativu proglasila zabranom slobode govora i ustvrdila da je AfD jedina stranka koja otvoreno govori o problemima migracija. Elon Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači ove godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel. Lokalni izbori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji smatraju se prvim ispitivanjem raspoloženja birača nakon stupanja na vlast demokršćansko-socijaldemokratske vlade Friedricha Merza početkom svibnja.