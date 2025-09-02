Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZBORI U NJEMAČKOJ

Musk: 'Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke'

Elon Musk participe à la 71ème édition du Cannes Lions au Palais des Festivals à Cannes
Bruno Bebert / Bestimage/BESTIMA
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
02.09.2025.
u 14:30

Elon Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači ove godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel.

Američki poduzetnik Elon Musk ponovno se preko svoje platforme X umiješao u njemačku predizbornu kampanju u korist desničarsko-populističke Alternative za Njemačku (AfD), javljaju njemački mediji u utorak. "Ili će Njemačka glasati za AfD ili će to biti kraj Njemačke", poručio je Musk na X-u uoči lokalnih izbora koji se 14. rujna održavaju u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

On je time, kako procjenjuju njemački mediji, reagirao na zajedničku izjavu stranaka koje sudjeluju na izborima u ovoj saveznoj pokrajini i u kojoj se odbacuje svako svaljivanje krivnje za aktualne društvene probleme poput porasta nasilja ili stope nezaposlenosti. U izjavi se ističe kako se ne želi predizbornu kampanju voditi "na leđima migranata" a izjavu su potpisale stranke poput Kršćansko-demokratske unije, Socijaldemokratske stranke Njemačke, Zeleni i još neke stranke s izuzetkom AfD-a. AfD je priopćio kako nije bio pozvan da se priključi inicijativa a da i je, ne bi joj se odazvao.

Platforma "Europski konzervativci" je prije toga ovu inicijativu proglasila zabranom slobode govora i ustvrdila da je AfD jedina stranka koja otvoreno govori o problemima migracija. Elon Musk je već preko X-a utjecao na predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore u veljači ove godine pozivajući građane Njemačke da glasaju za AfD te je objavio intervju s predsjednicom AfD-a Alice Weidel. Lokalni izbori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji smatraju se prvim ispitivanjem raspoloženja birača nakon stupanja na vlast demokršćansko-socijaldemokratske vlade Friedricha Merza početkom svibnja.

Ključne riječi
Izbori AfD Njemačka Elon Musk

Komentara 1

Pogledaj Sve
DI
Dingo
15:20 02.09.2025.

Ne samo njemačke nego Austrije Francuske Švedske a izgleda i engleske .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još