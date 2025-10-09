Naši Portali
DRUGA ŽRTVA U NEKOLIKO DANA

Nova tragedija na Krku: Mladić poginuo dok je išao na sprovod djevojci koja je stradala nekoliko dana ranije

09.10.2025.
u 07:33

Život je izgubila i 21-godišnjakinja u sudaru automobila i autobusa koji se dogodio u petak navečer.

Teška prometna nesreća dogodila se jučer oko 14:20 sati na državnoj cesti na otoku Krku kod deponija Treskavac. U nesreći su sudjelovali motocikl i autobus, a život je izgubio motociklist. Druga je to žrtva na toj dionici u nekoliko dana. Život je izgubila i 21-godišnjakinja u sudaru automobila i autobusa koji se dogodio u petak navečer.

Kako neslužbeno doznaje Novi list, motociklist je stradao dok je išao na sahranu poginuloj vozačici. Sahrana je bila zakazana za 15 sati u Jurandvoru. Nesreća se dogodila na sličnom mjestu, navode.
Krk policija prometna nesreća

Avatar Tvrdi
Tvrdi
07:56 09.10.2025.

Sahrana govore pravoslavni.

MO
modovisisajteMaraschino
08:27 09.10.2025.

I dalje se ne vidi problem na Krku? Godina ljetujem i već sam domaći tamo, no kako se vozi pomisliš da si na trkaćoj stazi a ne na cesti. I to ovi domaći sa RI tablicama. To nema šanse da se vozi u koloni, čak i ako kolona ide 70-80 na sat. To odmah mora ići pretjecati, uletati u škare... Od Baške do mosta moralo bi se postaviti najmanje 10 kamera.

