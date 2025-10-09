Nova tragedija na Krku: Mladić poginuo dok je išao na sprovod djevojci koja je stradala nekoliko dana ranije

Teška prometna nesreća dogodila se jučer oko 14:20 sati na državnoj cesti na otoku Krku kod deponija Treskavac. U nesreći su sudjelovali motocikl i autobus, a život je izgubio motociklist. Druga je to žrtva na toj dionici u nekoliko dana. Život je izgubila i 21-godišnjakinja u sudaru automobila i autobusa koji se dogodio u petak navečer.
Kako neslužbeno doznaje Novi list, motociklist je stradao dok je išao na sahranu poginuloj vozačici. Sahrana je bila zakazana za 15 sati u Jurandvoru. Nesreća se dogodila na sličnom mjestu, navode.
Ekskluzivna nekretnina
FOTO Raskošni dvoetažni penthouse na Črnomercu prodaje se za 4 tisuće eura po kvadratu: Ima i privatni vrt
svima omiljene
Je li i vaša među njima? U ovih 5 horoskopskih znakova rađaju se najbolje bake na svijetu
Video sadržaj
SEKS BOMBA!
Sahrana govore pravoslavni.