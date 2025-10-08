FOTO Teška nesreća u centru Zagreba: Jedan auto završio na krovu, prolaznici iz njega izvukli ženu

Prometna nesreća dogodila se danas u popodnevnim satima u Vukovarskoj ulici u Zagrebu. Oko 16 sati, sudarila su se dva automobila, a jedan je završio na krovu. Prije dolaska hitnih službi na mjesto nesreće, prolaznici su se okupili i izvukli ženu iz okrenutog automobila, piše Jutarnji.hr. U oba su automobila, prema neslužbenim informacijama, bile vozačice. Jednu od njih, koja je bila u preokrenutom vozilu, odvezla je hitna pomoć.

Prometna nesreća u Zagrebu