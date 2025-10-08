Naši Portali
PROMETNA NESREĆA

Tragedija na Krku: Vozač motocikla poginuo u sudaru s autobusom

Nova policijska vozila na ulicama Šibenika
Hrvoje Jelavic/PIXSELL (Ilustracija)
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
08.10.2025.
u 16:16

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 14,20 sati na otoku Krku, kod odlagališta otpada Treskavac, sudjelovali su motocikl i autobus, a poginuo je vozač motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102. Na mjestu nesreće slijedi očevid, naveli su iz policije.
