'Potez Ministarstva je nevjerojatan, preuzeli su ulogu stranačkog portala'

Most nezavisnih lista "nevjerojatnim" je ocijenio potez Ministarstva uprave koje je jučer na svojoj internetskoj stranici objavilo, ističe Most, tekst u kojem "preuzima ulogu pristranog stranačkog portala i izvještava o odluci Ustavnog suda, koji je odbio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona popularno nazvanog lex šerif".

"U Ministarstvu uprave nisu odoljeli naslovu kojega se ne bi posramio ni jedan 'šund', pa su objedinili sve one koji su se drznuli suprotstaviti lex šerifu, iako se odluka Ustavnog suda odnosi samo na zahtjev koji je podnijelo Gradsko vijeće Grada Vrgorca. U tekstu pod naslovom 'Ustavni sud presudio: Profesor Koprić, Švaljek i MOST fulali temu – Kuščević je u pravu' pokazali su svoju pristranost, nestručnost, neodgovornost prema važnom sektoru kojim bi trebali upravljati," ističe Most i napominje da je međuvremenu taj tekst maknut sa stranica Ministarstva.

„Zaista je neviđen potez u kojem se ljudi u jednom ministarstvu vode niskim pobudama i osvetoljubivom politikom. Dok im u ladicama, uskoro točno godinu dana, stoje projekti vrijedni milijune kuna koji bi pridonijeli reformi javne uprave, oni se posvećuju preobrazbi svojih službenih stranica u stranački portal. U želji da uzdignu ministra Lovru Kuščevića i njegovo političku odluku o lex šerifu, pokazali su svoje pravo lice, te činjenicu kojim su porivima vođeni i kako shvaćaju ulogu koja im je povjerena,“ izjavio je predsjednik Mosta Božo Petrov, navodi se u priopćenju.

Podsjeća se da je Petrov zajedno s gradonačelnikom Vrgorca i saborskim zastupnikom Mosta Antom Pranićem, te profesorom Robertom Podolnjakom, saborskim zastupnikom Mosta, u veljači na konferenciji za novinare objavio da Gradsko vijeće Grada Vrgorca upućuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na ocjenu ustavnosti. Zahtjev je podnesen polovicom veljače i to iz dva razloga, zbog stupanja zakona na snagu prvog, umjesto osmog dana od objave u Narodnim novinama, te zbog procedure usvajanja proračuna, zbog čega su padale mnoge lokalne vlasti.

Petrov je istaknuo da je lex šerif samo nastavak stvaranja nedodirljivih i neodgovornih čelnika izvršnih tijela lokalnih samouprava.

„No, očito upravo takvi kadrovi i trebaju ovoj Vladi, jer je potez ministra uprave baš to i potvrdio. Most je predlagao i brojne amandmane koji su redom odbijeni, a tako je na Ustavnom sudu prošao i zahtjev za ocjenom ustavnosti. Očito se jednim udarcem želi eutanazirati sve koji su se uopće usudili nešto poduzeti protiv ovog zakona. To je uostalom pokazao i naslov na službenim stranicama Ministarstva uprave“, ističe Petrov.

U svojoj odluci, Ustavni sud je formalni prigovor o stupanju zakona na snagu odbio tvrdnjom da je zakon stupio prvog dana od objave kako bi se omogućila njegova primjena u što kraćem vremenu. Za osporenu odredbu o povlačenju prijedloga proračuna je, među ostalim, ustvrdio da ne dovodi u pitanje "pravo na lokalnu samoupravu podnositelja zahtjeva kao predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave“, a podsjetio je da sporni zakon vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne samouprave utvrđuje obvezu općinskog načelnika, gradonačelnika, župana za predlaganje donošenja proračuna", ali i da propisuju posljedice u slučaju nepredlaganja proračuna ili njegova povlačenja prije usvajanja, podsjeća Most u današnjem priopćenju.

Portal Telegram je jučer objavio vijest o spomenutom tekstu na internetskoj stranici Ministarstva uprave i fotografiju stranice s naslovom, te reagiranje Švaljek i Koprića, koji je danas za Telegram rekao da je “napadnut izvan konteksta, bez povoda i razloga, na način koji je utuživ".