Moldavija želi što prije postati članica EU: 'Moramo se zaštititi od Rusije'

PODJELE U DRUŠTVU

Kultura otkazivanja stigla i u Njemačku: Protivljenjem trendu riskira se dobivanje etikete nacista

Dok u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj postoje vidljivi otpori nametanju takvog društvenog trenda, u Njemačkoj je to dosad uglavnom padalo na plodno tlo. Teško je reći je li to zbog toga što je u Njemačkoj na vlasti lijeva koalicija, zbog "grijeha prošlosti", pa se oni koji se nečemu suprotstave proglašavaju nacistima, ili zbog sve većeg broja stranaca koji znatno utječu na smjer kretanja njemačkog društva. No problem je što određeni njemački krugovi ne žele javnu diskusiju o ovome što bi s vremenom moglo dovesti do još većih nesporazuma u društvu. To bi se moglo reći i za pokušaj kažnjavanja onih koji su, navodno, rasistički nastrojeni jer im se omaklo da upotrijebe krivu riječ na krivome mjestu.