Moguće je zdravo se hraniti i bez previše novca – mjesta na svijetu s dugovječnim ljudima nemaju bogataše

Kod starenja (The Age Code) prva je knjiga dr. Davida Coxa, engleskog neuroznanstvenika koji je odlučio promijeniti karijeru i – postati znanstvenim novinarom. Ide mu dosta dobro, objavljuje u vodećim globalnim medijima poput BBC-ja, The Guardiana, WIRED-a, The Timesa, Daily Telegrapha, NBC Newsa… Ova doista fascinantna knjiga, hrvatsko izdanje dolazi iz Koncept Izdavaštva, govori o temama koje se sve lakše probijaju uz dnevne vijesti o ratnim zbivanjima, a to su kvaliteta prehrane i namirnica, šećer, debljanje... u kontekstu dugovječnosti. U knjizi se, naime, tvrdi da je prehrana najveći jamac duga i kvalitetnog života, na koji možemo utjecati sami. Stoga i nije bilo osobito teško dr. Coxu postaviti niz pitanja na koja je on ponudio doista konkretne odgovore.