Mobitel će javljati: 20 minuta sa zaraženim na manje od 2 metra!

“Poštovani, u zadnjih 14 dana bili ste u kontaktu s oboljelim. Preporučujemo vam da se javite epidemiologu”. Takvu će notifikaciju dobivati korisnici mobitela u Hrvatskoj koji su bili 20 minuta u kontaktu na manje od dva metra s osobom kojoj je dijagnosticirana zaraza koronavirusom, no samo ako oba korisnika izričito pristanu na takav način obavještavanja, tj. ako sami i svojevoljno aktiviraju tu opciju u mobitelu i skinu potrebnu aplikaciju.

Preuzmite ili zanemarite

APIS IT, kao državna informatička tvrtka, radi na razvoju aplikacije koja će raditi posao koji rade epidemiolozi – pronalaziti, odnosno točnije, obavještavati kontakte zaraženog. No priča je šira i globalna. Ta aplikacija neće biti specifična za Hrvatsku, već je dio svjetskog sustava obavještavanja kontakata kako bi se pratilo i usporilo širenje koronavirusa.

Europska komisija je prije nekog vremena izdala preporuke za softverske alate kojima preporučuje korištenje aplikacija koje se temelje na bluetooth tehnologiji koja, inače, ne spada u Zakon o elektroničkim komunikacijama. Istodobno, dva najveća – i zapravo jedina – proizvođača mobilnih platformi, Google i Apple, uskoro bi trebala dovršiti svoj servis koji će biti ugrađen u operativne sustave Android i iOS. Te dvije kompanije dopustit će korištenje tih servisa isključivo državnim tijelima, a u hrvatskom slučaju to će biti Ministarstvo zdravstva. Nakon toga, nitko drugi neće moći koristiti tu tehnologiju.

Korisnici će te servise moći preuzeti na svoje mobilne telefone nadogradnjom sistema, te će potom odlučiti hoće li je aktivirati ili jednostavno zanemariti, kao što već čine, primjerice, s mogućnosti geolokacije koju ima svaki uređaj, ali korisnik odlučuje hoće li je uključiti. Kao i s geolokacijom, za korištenje je potrebna aplikacija, a nju za hrvatsko tržište razvija APIS IT.

– Sve je potpuno dobrovoljno i od korisnika se neće tražiti ni ime ni broj telefona. To nije sustav praćenja, nego notifikacija kontakata – ističe predsjednik uprave APIS IT-a Saša Bilić. Kako funkcionira aplikacija? Mobitel na kojem je aktivirana aplikacija bilježi sve kontakte s mobitelima drugih korisnika koji također imaju uključenu tu funkciju. Još traju razgovori s epidemiolozima, no početna je ideja da se bilježe svi kontakti na udaljenosti do dva metra i ne dulje od 20 minuta.

Podaci ne idu u oblak

– Svi se podaci spremaju na mobitel i nigdje drugdje, ni na kakav cloud – pojašnjava Bilić.

Ako se nekom od korisnika dijagnosticira COVID-19, epidemiolozi će oboljelom predložiti da o tome budu obaviješteni kontakti koji pripadaju u skupinu bliskijih kontakata. Tada oboljeli sam odlučuje hoće li ili neće to učiniti te ako pristane, dobiva kod koji omogućava da mobiteli kontakata koji pripadaju u skupinu “20 minuta, dva metra” generiraju poruku: “Poštovani, u zadnjih 14 dana bili ste u kontaktu s oboljelim. Preporučujemo vam da se javite epidemiologu”. U obavijesti neće biti rečeno s kim je i gdje kontakt ostvaren. Također, onaj tko dobije obavijest, sam odlučuje hoće li se javiti epidemiologu ili će poruku zanemariti.

Važno je to da je korištenje aplikacije dobrovoljno i anonimno te da ne uključuje pohranu podataka, osim na uređaj. Također, kako je osnova ista, a sustav uniformiran, prekogranična interoperabilnost je znatno olakšana te obavijest može doći, primjerice, od korisnika iz Češke ili neke druge zemlje koji je odmor proveo na Jadranu. Apple i Google najavljivali su da će svoj dio završiti do polovine svibnja, no još nije gotov.

Nakon toga, APIS IT-u je potrebno tri-četiri tjedna da dovrši aplikaciju te je testira te još tjedan da bude odobrena i dostupna u trgovinama za aplikacije.