FOTO Nakon ciče zime, dramatični preokret: Pogledajte kako temperature rastu

Nakon što su velik dio Hrvatske u petak iznenadili snijeg i osjetno niže temperature, idući tjedan donosi potpuni vremenski preokret. Temperature će naglo porasti, a u svim dijelovima zemlje prevladavat će djelomično sunčano i stabilnije vrijeme. U Zagrebu će jutra biti oblačnija, uz temperature oko 5 °C, dok se tijekom dana očekuju sunčana razdoblja i porast temperature na ugodnih 8 do 15 °C. Vjetar će biti slab, a oborine se ne očekuju, prognozira DHMZ.

Slično vrijeme očekuje i istok zemlje, gdje će prevladavati suho i sunčano. U Osijeku će jutarnje temperature iznositi oko 5 °C, dok će se dnevne kretati između 13 i 15 °C. Posebno toplo moglo bi biti u petak, kada bi temperatura mogla dosegnuti i 17 °C. Visoke vrijednosti očekuju se i u Slavonskom Brodu, gdje bi se u petak temperatura mogla popeti i do 19 °C.

Na sjeveru Hrvatske također će prevladavati stabilno vrijeme. Varaždin očekuju sunčani i suhi dani uz slab vjetar, a dnevna temperatura kretat će se između 9 i 15 °C. Najtoplije će biti u petak, kada bi maksimalna temperatura mogla dosegnuti 16 °C.

U Lici i Gorskom kotaru jutra će i dalje biti hladna, no tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme bez oborina, uz temperature koje bi mogle porasti i do 16 °C.

U Dalmaciji se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 2 i 7 °C, dok će dnevne biti od 7 do 14 °C. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a od ponedjeljka se očekuje uglavnom slab vjetar. Dnevne temperature bit će oko 15 °C, dok je na sjevernom Jadranu u ponedjeljak moguća i manja količina kiše.

