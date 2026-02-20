Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNIJEG PA PROLJEĆE

FOTO Nakon ciče zime, dramatični preokret: Pogledajte kako temperature rastu

Foto: Nikola Cutuk/Pixsell, DHMZ
1/12
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.02.2026.
u 23:27

Vrijeme će se idući tjedan u potpunosti preokrenuti, čekaju nas visoke temperature i zrake sunca

Nakon što su velik dio Hrvatske u petak iznenadili snijeg i osjetno niže temperature, idući tjedan donosi potpuni vremenski preokret. Temperature će naglo porasti, a u svim dijelovima zemlje prevladavat će djelomično sunčano i stabilnije vrijeme. U Zagrebu će jutra biti oblačnija, uz temperature oko 5 °C, dok se tijekom dana očekuju sunčana razdoblja i porast temperature na ugodnih 8 do 15 °C. Vjetar će biti slab, a oborine se ne očekuju, prognozira DHMZ.

Slično vrijeme očekuje i istok zemlje, gdje će prevladavati suho i sunčano. U Osijeku će jutarnje temperature iznositi oko 5 °C, dok će se dnevne kretati između 13 i 15 °C. Posebno toplo moglo bi biti u petak, kada bi temperatura mogla dosegnuti i 17 °C. Visoke vrijednosti očekuju se i u Slavonskom Brodu, gdje bi se u petak temperatura mogla popeti i do 19 °C.

Na sjeveru Hrvatske također će prevladavati stabilno vrijeme. Varaždin očekuju sunčani i suhi dani uz slab vjetar, a dnevna temperatura kretat će se između 9 i 15 °C. Najtoplije će biti u petak, kada bi maksimalna temperatura mogla dosegnuti 16 °C.

U Lici i Gorskom kotaru jutra će i dalje biti hladna, no tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme bez oborina, uz temperature koje bi mogle porasti i do 16 °C.

U Dalmaciji se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 2 i 7 °C, dok će dnevne biti od 7 do 14 °C. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a od ponedjeljka se očekuje uglavnom slab vjetar. Dnevne temperature bit će oko 15 °C, dok je na sjevernom Jadranu u ponedjeljak moguća i manja količina kiše.
FOTO Snijeg prekinuo utakmicu Vukovara i Slavena: Evo kako su na kraju riješili problem
1/4


 

Ključne riječi
snijeg temperature oborine sunce vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!