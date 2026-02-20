VIDEO '240' sekundi 24sata: Plenkijeva 77. ruka, osramoćeni princ i ukleti Banožićev stan...

Danas u vijestima Igora Bobića: Plenki od bivše SDP-ovke dobio 77. ruku u Saboru, sve o opasnom prahu koji šmrču hrvatski tinejdžeri, Banožićev ukleti stan, snijeg i oluje pogodile zemlju, na sjeveru nestalo struje. Umro Dr. Zgodni iz Uvoda u anatomiju...