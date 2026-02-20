FOTO Bravo, Luna! Potražni pas u teškim uvjetima našao nestalu osobu: 'Nedavno je položila'

Potražni pas Luna spasila nestalu osobu, pohvalili su se u petak navečer iz Hrvatske gorske službe spašavanja. "Danas u 16:29 sati HGSS - Stanica Osijek zaprimila je dojavu putem Centra 112 o nestaloj muškoj osobi na području Erdutske planine. Na teren izlazi 12 spašavatelja, potražni tim sa psom te dva dron tima s termovizijskom kamerom", naveli su.

U potrazi sudjeluju i DVD Erdut, lokalno lovačko društvo, djelatnici policije i granične policije. U 18:45 sati potražni pas Luna pronalazi nestalu osobu. Spašavatelji osobu zbrinjavaju, zatim transportiraju UT nosilima po nepristupačnom terenu, kiši i mraku, te je predaju Hitnoj medicinskoj službi.

"Za našu nizozemsku ovčarku Lunu, koja je nedavno zajedno s svojim vodičem položila licencu za potražnog psa, ovo je bio prvi pronalazak unesrećene osobe", zaključuju u HGSS-u.

Pod objavu na Facebooku odmah su se zaredali komentari. "Bravo Luna, što bismo mi bez tih divnih pasa"; "hvala, dobri ljudi"; "hvala Vam kaj postojite", samo su neki od njih.