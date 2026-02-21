Vučić pred punom dvoranom natjerao ženu da prizna da nije majka djeteta

Tijekom posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Boru i razgovora s građanima, dogodila se neugodna scena kada je jedna mještanka, na njegovo inzistiranje, pred punom dvoranom i bolesnim dječakom otkrila obiteljsku tajnu koju je godinama skrivala.

Za riječ se javila korisnica socijalne pomoći, kako bi ukazala na problem s isplatom naknade za dijete koje ima ozbiljne zdravstvene poteškoće i iza sebe više operacija. Objasnila je da već devet mjeseci ne prima nikakvu naknadu za bolesno dijete, koje pati od srčanih tegoba i imalo je više operacija. Umjesto konkretnog odgovora o zastoju, Vučić je stao u obranu nadležnih institucija. 'Nemojte suditi unaprijed. Samo je važno da napadnemo i viknemo 'ua'. Znate li da Centar za socijalni rad provjerava imovinu?', rekao je predsjednik, sugerirajući da možda postoje zakonske prepreke.

Ona mu je odgovorila da nema nikakvu imovinu osim kuće u kojoj žive te je, vidno potresena, pokušala prekinuti razgovor, naglasivši nekoliko puta da o pojedinostima ne može govoriti pred djetetom. Unatoč tome, Vučić je inzistirao da iznese sve činjenice kako bi se, kako je rekao, problem mogao riješiti. Pod pritiskom je kroz suze iznijela istinu koju dječak dotad nije znao.

'Ne daju mi da ga posvojim. Ja sam mu strina, majka mu je preminula. Čuvam ga 13 godina, ispunjavam sve uvjete, a stalno me odbijaju. Nisam htjela da sazna na ovakav način da mu ja nisam majka', rekla je. Nakon toga je Vučić obećao odgovor do utorka.

'Dođe mi da se zajedno s vama rasplačem. Procedure su komplicirane, ali dat ćemo sve od sebe da to riješimo. Dobit ćete odgovor do utorka', poručio je, dodavši kako je ona dječaku 'svakako majka jer brine o njemu'.