Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZGUBIO NADZOR NAD VOZILOM

Teška prometna nesreća kod Čepina odnijela mladi život

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
31.12.2025.
u 22:02

Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog  automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca

U slijetanju osobnog automobila s kolnika u srijedu uvečer kod Čepina poginuo je 29-godišnji vozač, izvijestila je u srijedu navečer osječko-baranjska Policijska uprava. Operativno-komunikacijski centar večeras je oko 18.50 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.

Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog  automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca. Nakon toga je sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda, navode u policiji.

FOTO Pogledajte kako izgleda doček diljem Hrvatske danas
Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
1/25
Ključne riječi
prometna nesreća čepin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: U Megastoreu održana edukacija s temom koju školsku torbu odabrati
DIGITALNO DJETINJSTVO U HRVATSKOJ

Čak četvrtina djece u posljednjih je godinu dana primila poruke seksualnog sadržaja

Samo otprilike petina djece nije koristila umjetnu inteligenciju u posljednjih mjesec dana. Najčešće je koriste za školu, no zabrinjava da je gotovo svako treće dijete koristi za savjete o brigama ili fizičkom zdravlju 60,2 posto učenika procjenjuje kako vrijeme koje provode na internetu utječe na vrijeme koje posvećuju obitelji i prijateljima, a svako četvrto dijete u proteklih godinu dana barem je jednom ostalo bez obroka ili spavanja zbog vremena provedenog na internetu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!