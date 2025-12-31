Teška prometna nesreća kod Čepina odnijela mladi život

U slijetanju osobnog automobila s kolnika u srijedu uvečer kod Čepina poginuo je 29-godišnji vozač, izvijestila je u srijedu navečer osječko-baranjska Policijska uprava. Operativno-komunikacijski centar večeras je oko 18.50 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.
Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca. Nakon toga je sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda, navode u policiji.FOTO Pogledajte kako izgleda doček diljem Hrvatske danas
