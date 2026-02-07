Mjere nisu doprle do ljudi, zagađen zrak guši Brođane

Milijuni eura namijenjeni borbi protiv onečišćenja zraka ostali su neiskorišteni, a dimnjaci i dalje rade punom snagom. Pilot-projekt zamjene kućnih ložišta, koji je trebao donijeti konkretne pomake u Slavonskom Brodu, završio je s razočaravajućim odazivom građana.

Vapaj za hitne promjene

Umjesto stotina obnovljenih kuća i modernih sustava grijanja, brojke su ostale skromne, a problem onečišćenja – isti. Zato su gradski i županijski čelnici zatražili izmjene uvjeta natječaja, upozoravajući da su mjere, kakve su sada postavljene, za velik dio Brođana jednostavno nedostižne.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je u srpnju prošle godine javni poziv za pilot-projekt zamjene zastarjelih kotlova u tri grada s drugom kategorijom kvalitete zraka u zoni HR2 – Industrijska Hrvatska: Slavonskom Brodu, Sisku i Kutini. Program je predviđao sufinanciranje zamjene dotrajalih peći na kruta goriva ili konvencionalnih sustava grijanja ekološki prihvatljivijim rješenjima, uz sufinanciranje do 80 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 16.150 eura po kućanstvu.

Prijave su otvorene 2. rujna, no interes građana bio je slab. Do 1. siječnja zaprimljeno je 238 prijava, od čega gotovo dvije trećine iz Siska, dok su Slavonski Brod i Kutina zajedno činili tek manji dio. Financiranje je, prema dostupnim podacima, odobreno za 94 projekta ukupne vrijednosti 1,6 milijuna eura, uz 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava Fonda. To je daleko ispod planiranog opsega s obzirom na to da je za pilot-projekt bilo osigurano oko 10 milijuna eura, čime se planirala zamjena ložišta u približno 1100 obiteljskih kuća. Ipak, u Fondu tvrde da program nije doživio neuspjeh.

– Cilj pilot-projekta bio je prikupiti relevantne informacije o stanju na terenu i stvarnim potrebama građana – poručili su, dodajući kako će prikupljeni podaci poslužiti Ministarstvu i Fondu kao osnova za oblikovanje budućih javnih poziva i ciljanih mjera.

S takvom ocjenom ne slaže se gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, koji je otvoreno rekao da su očekivanja bila znatno veća.

– Pilot-projekt je završen i dobili smo rezultate s kojima nitko nije zadovoljan. Na to smo već prije upozoravali – rekao je Duspara, podsjetivši da su u siječnju zabilježena katastrofalna mjerenja kakvoće zraka, daleko iznad dopuštenih granica. Prema njegovim riječima, sastanak u Zagrebu organiziran je upravo kako bi se vidjelo što promijeniti da bi se građani u većem broju uključili.

– Dogovorili smo se da najsiromašnijim kućanstvima, samačkim obiteljima i umirovljenicima povećamo subvenciju na 100 posto, da projekt za njih bude u cijelosti financiran – naglasio je Duspara. Dodao je i kako mnogi građani ne mogu zadovoljiti uvjete natječaja zbog lošeg stanja objekata.

– Onima koji ne mogu postići C energetski certifikat, putem dizalica topline i fotonaponskih panela uključili bismo i obnovu ovojnice, odnosno fasade – pojasnio je, ističući da je cilj istodobno smanjiti zagađenje iz malih kućnih ložišta i pomoći najugroženijima.

Brojke ne ulijevaju optimizam

Saborski zastupnik i predsjednik Skupštine Brodsko-posavske županije Pero Ćosić upozorio je da se problem kvalitete zraka u Slavonskom Brodu ne smije svoditi na administrativno pitanje.

– Onečišćenje zraka dugogodišnji je problem stanovnika Slavonskog Broda i ono nije samo ekološko, već prije svega ozbiljno javnozdravstveno pitanje – rekao je Ćosić.

Naglasio je kako je na sastanku inzistirao na jasnim mjerama i rokovima.

– Svoj sam fokus stavio na donošenje Akcijskog plana i konkretnih mjera kojima bi se promijenili negativni trendovi – istaknuo je, dodajući da je zajednički cilj bio učiniti mjere Fonda i Vlade dostupnima što većem broju ljudi.

Gradonačelnik Duspara osvrnuo se i na industrijske izvore onečišćenja.

– Provodili smo mjerenja pokretnim mjernim postajama uz potencijalne zagađivače. Čekamo nalaze koji će pokazati proizvode li i ta postrojenja dio zagađenja – rekao je, najavivši da će rezultati biti javno objavljeni te da će se s eventualnim zagađivačima razgovarati o smanjenju emisija.

Dok se raspravlja o izmjenama natječaja i novim mjerama, zrak u Slavonskom Brodu i dalje ostaje ozbiljan problem. Prema podacima Europske agencije za okoliš, koji analiziraju prosječnu dvogodišnju koncentraciju lebdećih čestica PM2.5, grad je prošlu godinu ponovno završio na samom dnu europske ljestvice analiziranih gradova. To je podsjetnik da vrijeme za pilot-projekte i testiranja polako istječe – jer posljedice onečišćenja građani osjećaju svakim udahom.