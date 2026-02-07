Zbog afere Epstein traže i smjenu britanskog premijera Starmera

Britanski premijer Keir Starmer suočava se s do sada najvećom krizom svojeg mandata. I on nije vezan za neku političku odluku ili okolnost već se, samo malo nakon godine dana otkako je na vlasti, i on suočio s aferom Epstein. Naime, veliki njegov politički saveznik Peter Mandelson pojavljuje se u famoznim Epsteinovim spisima kao prominentna figura. Pa je ispalo kako je za to Starmer znao, ali ga je unatoč tomu poslao za veleposlanika u Sjedinjene Države.

Prozivaju ga i laburisti

Zbog svega ima onih, pa i među laburistima, koji smatraju da Starmer više ne bi trebao biti britanskim premijerom, izgleda da ni njegova isprika nije dovoljna. Starmer se ispričao žrtvama Jeffreyja Epsteina što je povjerovao u "laži" Lorda Mandelsona i imenovao ga veleposlanikom u SAD-u. Premijer je krajem ovog radnog tjedna bio započeo planirani govor o financiranju za poboljšanje lokalnih zajednica, osvrćući se na rastući bijes zbog načina na koji se nosio s tim problemom. Iako je priznao da je već neko vrijeme javno poznato da Lord Mandelson poznaje Epsteina, rekao je kako "nitko od nas nije znao dubinu i tamu tog odnosa".

Međutim, vođa konzervativaca Kemi Badenoch rekao je da je premijerov stav "neodrživ", dok su liberalni demokrati pozvali na glasovanje o povjerenju kako bi se vidjelo podržavaju li ga laburistički zastupnici. Premijer se suočava s pozivima nekih vlastitih zastupnika da odstupi. Dok su zastupnici, njih nekolicina koji to čine javno, ujedno česti kritičari premijera, mnogi su drugi privatno izrazili zabrinutost. Luke Sullivan, bivši Starmerov politički direktor, rekao je da misli da se premijer "bori za svoju premijersku poziciju".

– Mislim da ne možete podcijeniti koliko je ozbiljna situacija i opasnost u kojoj se premijer nalazi – kazao je za BBC-jev Newscast. Starmer tvrdi kako nije znao za Mandelsonov stvaran odnos s Epsteinom pa kaže kako ga sasvim sigurno ne bi slao na tako odgovornu dužnost da je znao za tamnu dubinu tog odnosa, odnosno da mu je Mandelson to sam rekao.

– Žao mi je, žao mi je zbog onoga što vam je učinjeno, žao mi je što vas je toliko ljudi na vlasti iznevjerilo. Žao mi je što sam povjerovao Mandelsonovim lažima i imenovao ga i žao mi je što ste čak i sada prisiljeni ponovno gledati kako se ova priča odvija u javnosti – uvjerava britanski premijer. Ta je isprika, međutim, bolji odjek imala među žrtvama nego među političarima.

– Moram ga pohvaliti što se pojavio na nacionalnoj televiziji i priznao da je pogriješio te nam se ispričao. Mislim da je to ogroman korak, zar ne? Imate i ljude ovdje u Americi koji nam se nisu ni pokušali ispričati. Zato ga moram pohvaliti za to – kaže Marina Lacerda, jedna od žrtava Epsteinova zlorabljivanja.

Za odnos se znalo

Starmer je obećao objaviti dosjee koji će, kako kaže, dokazati da je Mandelson doista lagao o opsegu svog prijateljstva s Epsteinom kada je provođena sigurnosna procedura potrebna za imenovanje na mjesto američkog veleposlanika. Kada je Mandelson imenovan američkim veleposlanikom u prosincu 2024., bilo je opće poznato da je održavao prijateljstvo s Epsteinom nakon što je ovaj osuđen za traženje seksualnih usluga od maloljetnice. Financial Times 2023. je izvijestio o e-porukama koje su sugerirale da je 2009. boravio u Epsteinovoj vili na Manhattanu, dok je Epstein bio u zatvoru. Premijer je rekao da je Mandelson izravno upitan o prirodi svog odnosa s Epsteinom prije nego što je imenovan veleposlanikom. No, lagao je.