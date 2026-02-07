Naši Portali
IRSKI MINISTAR ZA VEČERNJI:

'Male države samo štete sebi kad skrenu s europskog smjera'

Autor
Sandra Veljković
07.02.2026.
u 20:13

Razgovor s irskim ministrom za europske poslove i obranu Thomasom Byrneom o predsjedanju Vijećem EU, odnosima sa SAD-om, proširenju i Hrvatima u njegovoj zemlji

Pojednostavnjenje pravila, jačanje konkurentnosti i strateške otpornosti EU te politika proširenja dio su prioriteta irskog predsjedanja Vijećem EU u drugoj polovini 2026. godine. Tim povodom u Zagrebu je boravio irski ministar za europske poslove i obranu Thomas Byrne iz redova centrističke, državotvorne i proeuropske stranke Fianna Fáil, s kojim smo razgovarali o predsjedanju i europskim temama.

Kad je riječ o prioritetima, koja su pitanja po vama zrela za političku odluku tijekom predsjedanja, a koja će po svojoj prirodi biti teže privesti kraju? Nadam se da ćemo niz dosjea dovesti do političke odluke. Jedan od njih je Višegodišnji financijski okvir, što je iznimno važno. Do odluke se, vjerujem, može doći i u nizu slučajeva koji se odnose na pojednostavnjenje postojećih pravila na razini EU, kao i proširenje EU, u slučaju Crne Gore, u smislu da možemo zaključiti poglavlja i klastere.

