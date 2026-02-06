Naši Portali
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

Autor
Dražen Brajdić
06.02.2026.
u 08:00

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Ako je netko od naših sportaša pojam olimpijca spartanca, onda je to svakako Ivica Kostelić, koji je još kao dječarac sanjario i govorio o olimpijskim kolajnama. I zato smo baš s njim – četverostrukim osvajačem olimpijskog srebra – poželjeli uvesti vas u Zimske olimpijske igre koje danas i službeno počinju činom svečanog otvorenja. Svojim pozivom zatekli smo ga na francuskoj atlantskoj obali, gdje je odrađivao jedriličarske treninge.

Prve Zimske olimpijske igre koje je Ivica gledao s povećanim zanimanjem svakako su bile one u Naganu 1998. godine.

Ključne riječi
Ivica Kostelić Janica Kostelić

