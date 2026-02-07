Obitelj tuži Teslu nakon što je student poginuo u zapaljenom automobilu

Obitelj 20-godišnjeg studenta koji je, kako se navodi, tragično preminuo nakon što je ostao “zarobljen” u zapaljenom Teslinom automobilu podnijela je tužbu protiv proizvođača električnih vozila, Elona Muska. Samuel Tremblett preminuo je 29. listopada 2025. godine nakon što je sudjelovao u nesreći na sjevernoj traci Turnpike Streeta u gradu Eastonu, Massachusetts.

Više od tri mjeseca nakon njegove smrti, obitelj je podnijela tužbu za pogrešnu smrt protiv Tesle, tvrdeći da je automobil marke Tesla Model Y iz 2021. godine bio neispravan. Tužba, podnesena u srijedu (4. veljače) pred Okružnim sudom SAD-a u Massachusettsu, navodi da je Samuel preminuo nakon što je sudar izazvao požar u vozilu, pri čemu je student, kako se tvrdi, ostao zarobljen unutra.

“Pretrpio je katastrofalne termalne ozljede i udisao dim, što je dovelo do njegove smrti,” stoji u tužbi koju je prenio PEOPLE. Jacquelyn Tremblett, Samuelova majka, tvrdi da je njen sin preživio inicijalni sudar, nakon što je svojim Model Y automobilom udario u drvo. Međutim, vozilo je, kako se navodi u tužbi, nekoliko trenutaka kasnije eruptiralo u plamen, a Samuel nije mogao izaći iz automobila zbog, kako navode, neispravnog i neprimjereno opasnog elektroničkog sustava za upravljanje ručkama vrata.

Tužba također opisuje navodni poziv službi 911 koji je Samuel uputio nakon nesreće, u kojem je rekao: "Ne mogu disati… gori. Molim pomoć… umrijet ću." "Umirem… pomoć… pomoć." Navodi se i da su policajci stigli na mjesto nesreće, ali nisu uspjeli ugasiti plamen, koji je na kraju ugašen tek nakon četiri sata.

“Ne mogući otvoriti vrata, gospodin Tremblett ostao je zarobljen u Tesli i preminuo od termalnih ozljeda i udisanja dima prije nego što je spašen,” stoji u dokumentima. Tužba spominje i 15 drugih navodnih incidenata u kojima su osobe stradale jer nisu mogle otvoriti vrata vozila, te dalje navodi: "Unatoč upozorenjima Teslinih inženjera da je ovakav dizajn ozbiljna sigurnosna prijetnja, gospodin [Elon] Musk odbio je odobriti sigurnu alternativu. Tesla i dalje proizvodi i prodaje vozila s neispravnim i neprimjereno opasnim automatiziranim ručkama vrata."

Osim zahtjeva za naknadom zbog pogrešne smrti, obitelj tuži i zbog nemara, svjesne boli i patnje. Prema izvješću Forbes-a, jedan visoki Teslin izvršni direktor u rujnu je izjavio da tvrtka radi na redizajnu ručki vrata, a u prosincu je na službenim stranicama Tesle objavljeno da će, u slučaju ozbiljne prometne nesreće, svjetla upozorenja biti uključena radi veće vidljivosti, a vrata će se automatski otključati radi hitnog pristupa, piše UNILAD.

U opisu smrti Samuela, objavljenom od strane pogrebnog zavoda Dahlborg-MacNevin, navodi se da je bio “pun života i energije”, te osoba koja je “duboko brinula za svoje prijatelje i bila poznata po svojoj dobroj naravi, lojalnosti i iskrenosti”. UNILAD je kontaktirao Teslu za komentar.