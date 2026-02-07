Naši Portali
DANI OTVORENIH VRATA HVU-A

VIDEO Pitali smo mlade planiraju li se odazvati na vojni rok? 'Još bi bilo bolje da je malo duže...'

Split: Održan dan otvorenih vrata Hvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
Autor
Tomislav Krasnec
07.02.2026.
u 20:23

Uz kabinet s oklopnim borbenim vozilima, najveći interes na Danima otvorenih vrata HVU-a u Zagrebu izazvao je stol s borbenim dronovima, uglavnom onih hrvatskog proizvođača Orqa koji masovno ulaze u operativnu upotrebu Oružanih snaga RH

- Skinite jakne, ostavite na vješalicama, uđite u bilo koje borbeno vozilo, gore će vam biti kadeti, uđite unutra, slikajte se, radite što hoćete, ali dečki: ne palit’ motor da ne zadimite! Jesmo se dogovorili? - govori jedan časnik Hrvatske vojske skupini mladića i djevojaka na Danima otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta (HVU) “dr. Franjo Tuđman” na zagrebačkom Črnomercu. Nalazimo se u kabinetu u kojem se kadeti uče osnovama oklopništva. Gađanje i vožnja oklopnih vozila odvija se, naravno, na vojnim poligonima diljem Hrvatske, ali ova hala na Črnomercu je kabinet u kojem se sve to počinje učiti. 

- Ja sam na petoj godini studija, smjer vojno inženjerstvo, rod oklopništvo, Nakon što završim studij, trebala bih biti zapovjednica ili mehaniziranog voda ili oklopnog mehaniziranog voda. Svaki smjer ima svoje izazove, ali s adekvatnom obukom i adekvatnim instruktorima i predavačima, uspijevamo sve savladati - kaže nam kadetkinja nadnarednica Dora Jajčinović.

Na izlasku iz tog kabineta, susrećemo dvojicu maloljetnika od 15-16 godina iz Jastrebarskog, koji su bili među preko stotinu zainteresiranih građana svih uzrasta na Danima otvorenih vrata u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu, HVU-ova događaja koji se istovremeno jučer odvijao i u vojarni “Admiral flote Sveto Letica - Barba” u Splitu. Obojica kažu da im se najviše od svega viđenog sviđa tenk M84. Pitamo ih kako gledaju na ponovno uvođenje obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja u Hrvatskoj. Planiraju li se odazvati kad za to dođe vrijeme?

- Planiram ići jer to treba. Još bi bilo bolje da je malo duže, ali i dva mjeseca je isto dobro - kaže jedan od njih, Miho, rođen 2010. godine. 

- Ma ja isto mislim da je dobro i da se treba naučiti tome. Ako neka situacija, neki rat izbije, da bar znamo kako da se obranimo - dodaje njegov prijatelj Lovro, rođen 2011 godine. 

Uz kabinet s oklopnim borbenim vozilima, najveći interes na Danima otvorenih vrata HVU-a u Zagrebu izazvao je stol s borbenim dronovima, uglavnom onih hrvatskog proizvođača Orqa koji masovno ulaze u operativnu upotrebu Oružanih snaga RH. “Nismo još sve prošli, ali ovo je genijalno”, komentiraju druga dvojica mladića dok im jedan kadet objašnjava kako Orqin model drona MRM2-10 može dizati u zrak oklopljena vozila ili ukopane objekte unutar dometa od 30 kilometara. 

- Ja sam odmalena zainteresiran za vojsku. Idem u srednju školu za puškara i smatram da ovakva predavanja mogu potaknuti dosta mladih ljudi da se priključe našim Oružanim snagama. Vrijeme će pokazati tko će se priključiti, a tko neće - kaže Luka, dok  u borbenom vozilu MRAP sjedi s prijateljem i prijateljicom, kolegama iz iste škole. - Pa, mislim, sve je fora. Ja sam to već sve vidjela, jer mi na praksi imamo toga. Kaj, vojska, zanimljivo je sve - komentira njegova školska kolegica. 

U drugoj dvorani susrećemo Josipa Lulića, 24-godišnjaka iz Slavonskog Broda, koji je prije šest godina prošao dobrovoljnu temeljnu vojnu obuku i kaže kako mu je to bilo lijepo iskustvo.

- Kojim povodom sam ovdje? Pa zapravo razmotriti nova oružja. Naravno, podržati kadete u njihovim službama. I naučiti nešto novo, vidjeti je li to možda ipak poziv koji i mene privlači na služenje domovini. I to je to - komentira dok u ruci drži školski primjerak puške VHS, službene puške Hrvatske vojske kakvu će u ruke dobiti svaki ročnik na novouvedenom temeljnom vojnom osposobljavanju. Na HVU-u i na Sveučilištu obrane i sigurnosti “dr. Franjo Tuđman” obrazuju se studenti i kadeti koji će u budućnosti postajati časnici i dočasnici Hrvatske vojske. To je nešto drugo od temeljne vojne obuke. Ali, sve se svodi na isto: na služenje Domovini i spremnost na to da mladići i djevojke budu voljni i sposobni braniti se od svih vrsta ugroza. 

- Svi mi koji nosimo vojnu odoru i prakticiramo vojni poziv tvrdimo da se bavimo jednim atraktivnim pozivom i da se bavimo jednim dinamičnim poslom. Upravo kroz Dane otvorenih vrata želimo našim budućim kolegama to isto i pokazati - kaže brigadir Goran Huljev, dekan Hrvatskog vojnog učilišta “dr. Franjo Tuđman”.

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
20:29 07.02.2026.

Da je na vlasti ostao sdp sa svojim genijem s Pantovčaka, danas Hrvatska ne bi ni imala vojsku. Uopće nemojte sumljati u to.

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
21:43 07.02.2026.

Što bih dao da umjesto 60 (koliko sad imam) mogu ponovno imati 18 godina te da me uzmu u postupak za temeljno vojno osposobljavanje? Što bih dao da dobijem poziv za liječnički pregled pa da imam prigodu istresti na njemu sve frustracije prema ovakvom obliku državne prisile, frustracije koje "vučem" još od "regrutacije" za JNA prije više od 4 desetljeća? Dao bih svoju braniteljsku mirovinu i invalidninu da je to moguće. Pa i više od toga...!😂

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
21:32 07.02.2026.

Imaju li ti mladi ljudi roditelje, stariju braću i sestre, nastavnike u školi, bilo koga tko je iskusniji, obrazovaniji ili mudriji od njih, a tko bi im mogao objasniti kakvo je pravo stanje stvari? A ono je takvo da vlast u RH (trenutačna i buduća koja god bila) treba "živu silu" koja će služiti za popunu postrojbi HV-a ljudstvom, treba nekog tko će biti miran, tih i savjestan građanin u miru, ali po potrebi topovsko meso u ratu koje će poslužiti za obranu interesa vlastodržaca i vladajućih kasti u RH, ali i na razini EU. Ne će na temeljno vojno osposobljavanje biti upućivana mladunčad bogataša i vladajućih elita, pripadnici nacionalnih i rodnih manjina ( osim ako to ne budu izrijekom tražili), azilanti i migranti kojima je dodjelom azila zajamčeno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon određenog vremenskog razdoblja, niti će itko od svih spomenutih biti raspoređen u pričuvu s obvezom služenja u njoj do 55 godine života. Ta je uloga namijenjena sirotinji hrvatske nacionalnosti.

