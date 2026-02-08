FOTO Njezina prošlost izazvala je skandal koji je zaprijetio velikoj ljubavi: Tko je kraljica Maxima?

Nizozemska kraljica Máxima pridružila se oružanim snagama kao pričuvni vojnik, objavile su nizozemske obrambene snage na Instagramu ovog tjedna. U izjavi u srijedu, 54-godišnja kraljica rekla je da se "odlučila prijaviti sada jer se naša sigurnost više ne može uzimati zdravo za gotovo, a ona, kao i mnogi drugi, želi doprinijeti toj sigurnosti". Trenutno je u Nizozemskoj moguće biti imenovan za rezervista u vojsci do 55. godine života.Kraljica Máxima trenutno ima čin vojnika, ali nakon završetka obuke bit će promaknuta u potpukovnika. "Kao i drugi rezervisti, rasporedit će se gdje je potrebno“, nastavlja se u izjavi. Ministarstvo je podijelilo niz fotografija i videozapis iz kraljevskog kampa za obuku, uključujući testiranje mentalnih vještina u Kraljevskoj vojnoj akademiji u Bredi, na jugu zemlje, obuku s vatrenim oružjem i druge vježbe.Snimka prikazuje kraljicu kako pliva u bazenu noseći naočale koje joj zaklanjaju vid, kao i kako se spušta niz skele i niz zid za penjanje.

Máxima Zorreguieta, rođena u Argentini, oduvijek je bila marljiva i uspješna osoba, čak i prije nego što je upoznala tadašnjeg nizozemskog prijestolonasljednika krajem 90-ih. Prije nego što se preselila u Nizozemsku i postala kraljica, Máxima – čiji je otac Jorge Zorreguieta bio ministar poljoprivrede pod generalom Jorgeom Rafaelom Videlom diplomirala je ekonomiju i napredovala do potpredsjednice institucionalne prodaje u Deutsche Bank u New Yorku prije nego što se preselila u Bruxelles kako bi, navodno, bila bliže budućem kralju. Čak i tijekom sveučilišnih dana radila je u prodajnom odjelu tvrtke Boston Securities SA u Buenos Airesu, prema službenoj web stranici Kraljevske kuće Nizozemske. U to je vrijeme također podučavala djecu i odrasle, engleski jezik i matematiku srednjoškolcima i studentima prvog razreda.

Rođena 17. svibnja 1971. kao Maxima Zorreguieta , od Jorgea Horacia Zorreguiete i Marije del Carmen Cerruti de Zorreguieta, odrasla je u Buenos Airesu. Diplomirala je ekonomiju na Universidad Catolica Argentina 1995. godine. Čak i tijekom sveučilišnih dana radila je u prodajnom odjelu tvrtke Boston Securities SA u Buenos Airesu, prema službenoj web stranici Kraljevske kuće Nizozemske. U to je vrijeme također podučavala djecu i odrasle, engleski jezik i matematiku srednjoškolcima i studentima prvog razreda. Maxima je prvo radila za HSBC James Capel Inc. u New Yorku od 1996. do 1998. Bila je potpredsjednica prodaje institucijama u Latinskoj Americi. Zatim je bila u Dresdner Kleinwort Bensonu, kao potpredsjednica Odjela za tržišta u nastajanju, do srpnja 1999. Sljedeći potez odveo ju je u Deutsche Bank u New Yorku, gdje je postala potpredsjednica institucionalne prodaje. Od svibnja 2000. do ožujka 2001. radila je u predstavništvu Deutsche Bank za EU u Bruxellesu.

Godine 2002., dok je cijela zemlja pratila pripreme za kraljevsko vjenčanje, malo tko je shvaćao da se iza kulisa odvija prava drama. Máxima, Argentinka s uspješnom financijskom karijerom u New Yorku, suočila se s nepovjerenjem, pa čak i neprijateljstvom svoje buduće svekrve, kraljice Beatrix. Njezino podrijetlo, nedostatak aristokratskih korijena i ograničeno znanje nizozemskog jezika izazvali su sumnju u njezinu sposobnost da postane dio kraljevske obitelji. Par se upoznao u Sevilli, gdje je Máxima bila na odmoru tijekom poznatog Feria de April. Willem-Alexander, tada još prijestolonasljednik, odmah je privukao njezinu pažnju, ali nije žurio otkriti svoj pravi identitet. Prema pričama, tijekom njihovog prvog plesa Máxima se navodno našalila na račun njegove nespretnosti, nesvjesna da pleše s budućim kraljem. Ova epizoda označila je početak njihove nekonvencionalne veze, gdje nije bilo mjesta za standardne scenarije.

Godinu dana kasnije, Máxima se preselila u Bruxelles kako bi bila bliže svom voljenom. Prosidba se dogodila na klizalištu u blizini kraljevske palače. Međutim, stvarnost se ubrzo pojavila: prošlost mladenkine obitelji izazvala je veliki skandal koji je prijetio ne samo njihovoj vezi, već i ugledu cijele dinastije. Glavna prepreka na putu do oltara bio je Máximin otac, Jorge Zorreguieta, bivši ministar poljoprivrede Argentine tijekom Videline diktature. Njegova uloga u vladi odgovornoj za masovnu represiju i nestanak tisuća ljudi izazvala je ogorčenje u nizozemskom društvu. Nizozemski parlament pokrenuo je vlastitu istragu, a kraljica Beatrix, zabrinuta za budućnost monarhije, zadužila je strane obavještajne agencije i privatne detektive da istraže prošlost njezine buduće snahe.

Unatoč pritisku i stalnoj medijskoj pozornosti, nisu pronađeni nikakvi kompromitirajući dokazi. Jedini 'skandal' bila je snimka s jedne zabave u Buenos Airesu. Kao rezultat toga, parlament je zaključio da Máxima nije bila umiješana u zločine režima, ali njezinom ocu je zabranjeno prisustvovanje ceremoniji. Ova je odluka bila težak udarac za mladenku, no ona ju je prihvatila s dostojanstvom, dodatno se učinivši dragom nizozemskoj javnosti. Dan vjenčanja u Amsterdamu istaknuo se ne samo zbog luksuza i prisutnosti europskih kraljevskih obitelji, već i zbog Maximinih iskrenih emocija. Njezin otac gledao je ceremoniju na televiziji iz londonskog hotela, dok sama mladenka nije mogla zadržati suze kada je zasvirao omiljeni tango njezine obitelji.

Nakon proslave, mladenci su otišli na medeni mjesec u St. Moritz, a zatim su posjetili Maximinu rodbinu u Argentini. Ova gesta postala je simbol pomirenja i poštovanja prema njezinim korijenima, unatoč izazovima koje su morali prevladati. S vremenom je Maxima ne samo naučila nizozemski, već je postala i jedna od najomiljenijih osoba u zemlji, zasluživši povjerenje i poštovanje društva. Ljubavna priča Maxime i Willema-Alexandera odavno je prešla granice osobne drame i postala dio nacionalnog mita. Njihova zajednica pokazala je da se čak i najstrože tradicije mogu podrediti osjećajima i zdravom razumu. Kraljica Beatrix, koja se nekoć protivila braku, postupno je ublažila svoj stav, dok je Maxima postala simbol moderne, otvorene i tolerantne monarhije.

Njihov brak se smatra jednim od najjačih u Europi. Javno iskazivanje naklonosti, spontani postupci i iskrenost učinili su ih voljenima ne samo u Nizozemskoj već i daleko izvan njezinih granica. Njihova ljubavna priča služi kao podsjetnik da se iza fasade kraljevskih palača kriju stvarne ljudske strasti, strahovi i pobjede.

Kraljevski par poznat je po svom ležernom stavu prema životu monarha. Odlučili su ne biti domaćini krunidbene ceremonije i odlučili su poslati svoje troje djece, princezu Catharinu-Amaliu (21), princezu Alexiu (19) i princezu Ariane (18), u javnu školu umjesto u prestižnu privatnu ustanovu. Njihova najstarija kći, Catharina-Amalia, poznata i kao princeza Orange, nasljednica je nizozemske krune. U međuvremenu, često se smatra - uz Catherine, princezu od Walesa i španjolsku kraljicu Letiziju - jednom od najbolje odjevenih europskih kraljevskih osoba.

Biografkinja Marcia Luyten, čija je knjiga "Máxima Zorreguieta: Madre Patria" poslužila kao predložak za seriju, opisuje je kao fascinantnu osobu punu kontrasta. "Ona je vrlo pragmatična, a istovremeno izuzetno emotivna i strastvena. Kao djevojčica je bila kaotična, a opet je vrlo disciplinirana i perfekcionistica", navodi Luyten. Za razliku od rezerviranih prethodnica, Máxima se nije bojala pokazati emocije, plakati u javnosti, pjevati i plesati. "Ja sam Latina i ostat ću Latina. Plešem, pjevam i nastavit ću plesati i pjevati", izjavila je jednom prilikom, dodavši u šali kako su bokovi njezina supruga "malo kruti". Njezin stil također je donio revoluciju. Dok su prijašnje kraljice njegovale suzdržanost, Máxima je prigrlila glamur. Njezine ekstravagantne kreacije s potpisom dizajnera poput Valentina i Natana, upečatljivi šeširi i veliki nakit postali su njezin zaštitni znak. Dok su neki kritizirali njezin blještav stil, većina je smatrala da njezina pojava dodaje posebnu vrijednost kraljevskoj funkciji.