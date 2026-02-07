Pravni poredak i pravna sigurnost EU pokušavaju se dvojako destabilizirati; zloporabom prava i prijevarama

Siniša Rodin sudac je na Sudu Europske unije sa sjedištem u Luxembourgu. Riječ je o najvišoj sudskoj instanci Europske unije, a ujedno jednoj od njezinih ključnih institucija i čuvaru njezina pravnog poretka. Sud Europske unije osigurava da se pravo EU tumači i primjenjuje jednako u svim državama članicama, čime se jamči pravna sigurnost i jednakost članica, građana, tvrtki i institucija. Kao sudac tog Suda, dr. sci. Rodin sudjeluje u odlučivanju o predmetima koji često imaju dalekosežne posljedice za države članice, nacionalne sudove i građane EU, a koliko su one dalekosežne, naznačili smo u ovom razgovoru. Važno je znati da zemlje članice na Sud EU predlažu jednog predstavnika. Suce biraju predstavnici svih država članica, nakon čega oni daju prisegu te djeluju u ime Europske unije i moraju suditi prema njezinu pravu, a u svom su radu neovisni. Upravo ta neovisnost daje težinu Europskom sudu i ta institucija uživa visoko povjerenje građana Unije.