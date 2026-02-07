'Radnici na minimalcu neće zaraditi čak ni minimalnu mirovinu'

U Hrvatskoj su i dalje najtraženija zanimanja prodavač, konobar, čistač, kuhar, medicinska sestra, skladištar, pomoćni kuhar, vozač, odgojitelj, administrativni službenik, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). S iznimkom medicinskih sestara i odgojitelja, riječ je o slabije plaćenim (ne)kvalificiranim zanimanjima za kojima ne jenjava potražnja. Prema procjenama, oko 355 tisuća domaćih i stranih radnika je na minimalcu ili primaju plaću koja se vrti oko minimalca, sada 1050 eura bruto ili oko 800 eura neto. Podaci o prosječnoj bruto plaći za najtraženija zanimanja za koja je u siječnju izdano pozitivno mišljenje HZZ-a ukazuju na to da se plaće stranih radnika vrte oko minimalca.
Sve su to nisko plaćeni poslovi od kojih se ne može pristojno živjeti. Posljednjih mjeseci je osjetno manje oglasa za bolje plaćene poslove. Već po tome se da naslutiti da će gospodarski rast znatno usporiti.