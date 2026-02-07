'Radnici na minimalcu neće zaraditi čak ni minimalnu mirovinu'

U Hrvatskoj su i dalje najtraženija zanimanja prodavač, konobar, čistač, kuhar, medicinska sestra, skladištar, pomoćni kuhar, vozač, odgojitelj, administrativni službenik, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). S iznimkom medicinskih sestara i odgojitelja, riječ je o slabije plaćenim (ne)kvalificiranim zanimanjima za kojima ne jenjava potražnja. Prema procjenama, oko 355 tisuća domaćih i stranih radnika je na minimalcu ili primaju plaću koja se vrti oko minimalca, sada 1050 eura bruto ili oko 800 eura neto. Podaci o prosječnoj bruto plaći za najtraženija zanimanja za koja je u siječnju izdano pozitivno mišljenje HZZ-a ukazuju na to da se plaće stranih radnika vrte oko minimalca.