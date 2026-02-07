Naši Portali
GUBI SE SREDNJI SLOJ

'Radnici na minimalcu neće zaraditi čak ni minimalnu mirovinu'

Dijana Jurasić
07.02.2026.
u 09:12

I dalje najtraženija zanimanja prodavač, konobar, čistač, kuhar, vozač... te medicinske sestre i odgojitelji

U Hrvatskoj su i dalje najtraženija zanimanja prodavač, konobar, čistač, kuhar, medicinska sestra, skladištar, pomoćni kuhar, vozač, odgojitelj, administrativni službenik, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). S iznimkom medicinskih sestara i odgojitelja, riječ je o slabije plaćenim (ne)kvalificiranim zanimanjima za kojima ne jenjava potražnja. Prema procjenama, oko 355 tisuća domaćih i stranih radnika je na minimalcu ili primaju plaću koja se vrti oko minimalca, sada 1050 eura bruto ili oko 800 eura neto. Podaci o prosječnoj bruto plaći za najtraženija zanimanja za koja je u siječnju izdano pozitivno mišljenje HZZ-a ukazuju na to da se plaće stranih radnika vrte oko minimalca.

zanimanje plaće prihodi zapošljavnje poslovi Hrvatski zavod za zapošljavanje

AL
AP_LApapa
09:39 07.02.2026.

Sve su to nisko plaćeni poslovi od kojih se ne može pristojno živjeti. Posljednjih mjeseci je osjetno manje oglasa za bolje plaćene poslove. Već po tome se da naslutiti da će gospodarski rast znatno usporiti.

Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
09:36 07.02.2026.

Ma daj pa to je nevažno što će biti i kako za 30/40 godina..nama je samo bitno što je bilo 41-45 i 91!!..što nas bezzv samo bunite sa glupostima iz budućnosti..to prave Hrvate opće ne zanima-bitna je samo prošlost jer ako ne znaš što je bilo- pitaj Tumpsona pa će ti on reći

