Saborski zastupnik HDZ-a: Licemjerni Možemo! ne napada SDP jer je Hajdaš Dončić bio član HDZ-a

07.02.2026.
u 21:04

U završnom dijelu objave, Katičić se osvrće na odluku o zabrani dočeka u Zagrebu, ocjenjujući da, unatoč javnim nastojanjima i komunikacijskim aktivnostima, odgovornost za tu odluku ostaje na onima koji su je donijeli.

U objavi na društvenoj mreži X, Krunoslav Katičić iznio je kritike na račun političke platforme Možemo!, optužujući je za, kako navodi, nedosljedan pristup u političkim i javnim istupima. U objavi se navodi da predstavnici Možemo! kritiziraju Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) zbog povezanosti s pojedincima, iako Mamić nikada nije bio član te stranke, dok istodobno ne kritiziraju Socijaldemokratsku partiju (SDP) zbog činjenice da je Siniša Hajdaš Dončić ranije bio član HDZ-a.

Katičić se također osvrće na rasprave vezane uz pjesmu „Čavoglave“, navodeći da ona nije izvođena na dočeku hrvatskih rukometaša ni prošle ni ove godine, unatoč kritikama upućenima Vladi Republike Hrvatske. Suprotno tome, ističe da su se iste pjesme izvodile na dva koncerta koja je, prema njegovim tvrdnjama, osobno odobrio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kojeg, kako navodi, Možemo! brani.

U završnom dijelu objave, Katičić se osvrće na odluku o zabrani dočeka u Zagrebu, ocjenjujući da, unatoč javnim nastojanjima i komunikacijskim aktivnostima, odgovornost za tu odluku ostaje na onima koji su je donijeli.

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
21:29 07.02.2026.

Niti kriminalac Mamić ima ikakve veze s činjenicom da Zagrebom vlada sekta koja zabranjuje koncerte hrvatskim domoljubima, a dopušta koncerte onima koji veličaju četništvo i Slobodana Miloševića, a HDZ s time ima još manje veze. Znamo tko su Mamić, znamo i što je HDZ, ali to sektu ne čini ništa manje pročetnički orijentiranom.

EC
ecipeci
21:40 07.02.2026.

Licemjeri je drugo ime za sve ljevičare. Do podne mrze sebe, a popodne i sebe i cijeli svijet. Znam ih iz prve ruke, i Bog mi je svjedok, častohlepnijih, pohlepnijih, zadrtijih i podlijih ljudi ispunjenih slijepom mržnjom ne upoznah.

FH
faktor-h
21:27 07.02.2026.

Puno je gora činjenica, presudna i za mjeru licemjerstva, što je golem broj članova partije HDZ, prije bio članovima Kominističke partije. Stoga je tajnik Kradezeja, kao nezreli i nevješti političar napucao loptu daleko preko gola, i zajedno sa svojim članstvom koje je bez pardona prešlo s jedne na drugu stranu, kao i sve navike pljačke, muljaže i laganja zajedno s njima, zaslužio naziv ultralicemjera....

