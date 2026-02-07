Saborski zastupnik HDZ-a: Licemjerni Možemo! ne napada SDP jer je Hajdaš Dončić bio član HDZ-a

U objavi na društvenoj mreži X, Krunoslav Katičić iznio je kritike na račun političke platforme Možemo!, optužujući je za, kako navodi, nedosljedan pristup u političkim i javnim istupima. U objavi se navodi da predstavnici Možemo! kritiziraju Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) zbog povezanosti s pojedincima, iako Mamić nikada nije bio član te stranke, dok istodobno ne kritiziraju Socijaldemokratsku partiju (SDP) zbog činjenice da je Siniša Hajdaš Dončić ranije bio član HDZ-a.

Katičić se također osvrće na rasprave vezane uz pjesmu „Čavoglave“, navodeći da ona nije izvođena na dočeku hrvatskih rukometaša ni prošle ni ove godine, unatoč kritikama upućenima Vladi Republike Hrvatske. Suprotno tome, ističe da su se iste pjesme izvodile na dva koncerta koja je, prema njegovim tvrdnjama, osobno odobrio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kojeg, kako navodi, Možemo! brani.

Posrnuli, licemjerni #možemosi? Napadaju HDZ premda Mamić nikad NIJE bio naš član, ali ne napadaju SDP jer je Hajdaš bio član HDZ-a. Napadaju #VladaRH iako se Čavoglave NISU izvele ni lani ni ove godine na dočeku rukometaša, ali očajnički štite Tomaševića jer su se pjevale na 2… pic.twitter.com/wiDwrBjQAZ — Krunoslav Katičić (@KKaticic) February 7, 2026

U završnom dijelu objave, Katičić se osvrće na odluku o zabrani dočeka u Zagrebu, ocjenjujući da, unatoč javnim nastojanjima i komunikacijskim aktivnostima, odgovornost za tu odluku ostaje na onima koji su je donijeli.