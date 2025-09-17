Naši Portali
TIJELO PRONAĐENO KOD RIBNJAKA

Misteriozno ubojstvo u Međimurju, otkriveni novi detalji: 'Netko ga je namamio, još ne mogu vjerovati'

VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 21:36

Prema informacijama kojima raspolaže policija, Mihael je bio pretučen i ubijen hicem u potiljak, a tijelo skriveno u šašu

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu i dalje provode kriminalističko istraživanje vezano uz ubojstvo kod Male Subotice. Na području mjesta u tijeku je provođenje više dokaznih radnji.

Podsjetimo, u srpnju je kod ribnjaka nedaleko od Male Subotice pronađeno mrtvo tijelo 33-godišnjeg Mihaela Lajtmana. Zbog sumnje u nasilnu smrt, očevidom je utvrđeno da je 8. srpnja u kasnim večernjim satima nepoznati počinitelj vatrenim oružjem usmrtio Lajtmana, koji se svega nekoliko dana ranije vratio iz zatvora.

Kako piše 24sata, Mihaelov otac prisjetio se posljednjeg razgovora sa sinom. „Čuli smo se te večeri oko 18 sati videopozivom. Krenuo je pješice prema Orehovici, no nešto se dogodilo pa se vraćao prema Maloj Subotici. Netko ga je namamio, vjerojatno netko koga je poznavao“, rekao je za 24sata.

Sutradan ujutro izostala je Mihaelova uobičajena poruka ocu, a ubrzo se zabrinula i njegova djevojka. „Nazvala me i rekla da ga ne može dobiti. Otišao sam na ribnjak, prošao i nekoliko metara od mjesta gdje je ležao, ali ga nisam vidio. Nisam ni pomišljao na ovako nešto strašno“, ispričao je Lajtman. Prema informacijama kojima raspolaže policija, Mihael je bio pretučen i ubijen hicem u potiljak, a tijelo skriveno u šašu. Kod sebe je imao sat, srebrni lanac i novčanik, a nestao je samo mobitel za koji istražitelji vjeruju da je ključ otkrivanja počinitelja.

„Moj sin nije bio diler, bio je povremeni konzument sintetičke marihuane, ali pomagao je ljudima i nije bio kriminalac“, naglasio je otac za 24sata. Istraga se odvijala u tajnosti gotovo dva mjeseca, a u rujnu je policija upala u kuću Mihaelova strica u Maloj Subotici te odvela dva automobila. Prema neslužbenim informacijama, pretresena je i jedna kuća u Vinogradima Ludbreškim. „U Maloj Subotici se sve brzo sazna. Ne vjerujem da bi moj brat ili njegovi sinovi imali veze s tim, ali istraga će pokazati“, rekao je otac.

