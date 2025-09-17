Naši Portali
STRAVA U SPLITU

DNK analiza potvrdila identitet muškarca čiji su ostaci pronađeni na plaži prije 13 godina

17.09.2025.
Nakon što je vlasnica stana zatražila provjeru od policije tko živi u njenom stanu, s obzirom na to da bi Uroš Tičinović danas imao 103 godine, razotkrio se identitet pokojnika te sumnje u kaznena djela.

Završena je DNK analiza kojom je i službeno potvrđeno kako je muškarac iz Splita čiji su posmrtni ostaci nađeni na Zenti i Žnjanu Uroš Tičinović, rođen 1922. godine. U trenutku smrti u listopadu 2012. godine imao je 90 godina. Za teško ubojstvo sumnjiči se njegov sin B.T. (57) koji je zatečen u stanu na adresi Držićeva 5 u Splitu, u kojem su obojica živjeli. Prema navodima kaznene prijave, on je oca raskomadao sjekirom a njegove je dijelove tijela i glavu zamotao u novinski papir i najlon te ga sakrio na više mjesta, javlja Slobodna Dalmacija.

Ljudska noga u plastičnoj vrećici pronađena je 8. listopada 2012. godine na Žnjanu, a tjedan dana kasnije na lukobranu na Zenti pronađeno je poluraspadnuto tijelo. Identitet muškarca čiji su ostaci pronađeni nije bio poznat sljedećih 13 godina. Sin je u tom periodu nastavio živjeti u stanu na koji je njegov otac imao pravo kao zaštićeni najmoprimac, a primao je i njegovu mirovinu.

Nakon što je vlasnica stana zatražila provjeru od policije tko živi u njenom stanu, s obzirom na to da bi Uroš Tičinović danas imao 103 godine, razotkrio se identitet pokojnika te sumnje u kaznena djela. Od muškarca zatečenog u stanu uzet je DNK uzorak i uspoređen s uzorkom uzetim s tijela pokojnika 2012. godine, piše Slobodna Dalmacija.

