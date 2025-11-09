Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBRE VIJESTI

Ministar Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
David Jerkovic/PIXSELL
Autori: Marija Udiljak/Hina, Nikola Blažeković/Hina
09.11.2025.
u 15:11

Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima koji su smogli snage izboriti se sa ASK. Izrazio je uvjerenje da će borba protiv te bolesti u slijedećoj godini biti puno učinkovitija. 'Vjerujem da ćemo biti spremni na tragu svih nemilih izbijanja u Vukovarsko-srijemskoj, a sada i u Osječko-baranjskoj županiji', rekao je ministar

Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je u nedjelju kako je zaustavljen trend širenja afričke svinjske kuge (ASK), da od 20. listopada nije bilo novih slučajeva te bolesti i da svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna. 'Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji', izjavio je ministar na proslavi blagdana svetog Huberta, Dana lovstva i sto godina lovstva u Hrvatskoj. 'Vrlo brzo će doći 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg izbijanja, kad će i ta zona zaštite i nadziranja biti uklonjena, sukladno pravilima', rekao je. 'Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni', dodao je.

Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima koji su smogli snage izboriti se sa ASK. Izrazio je uvjerenje da će borba protiv te bolesti u slijedećoj godini biti puno učinkovitija. 'Vjerujem da ćemo biti spremni na tragu svih nemilih izbijanja u Vukovarsko-srijemskoj, a sada i u Osječko-baranjskoj županiji', rekao je ministar i naglasio kako se treba pripremiti za slijedeću sezonu, odnosno kada dođu toplija vremena i kada se bolest  širi. Naveo je kako žarišta ASK ima posvuda u EU, čak i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji, koje nisu članice EU i „gdje se ne vodi evidencija koju mi imamo“. „Ali, prema informacijama, (bolest) je i izvan kontrole“, kazao je ministar i upozorio kako je oprez potreban, jer divlje svinje preplivavaju i Savu i Dunav i Dravu. 'Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK', izjavio je ministar Vlajčić.

FOTO Mislili ste da Aleksandra Prijović više neće nastupati u Zagrebu? Prevarili ste se - dolazi za Staru godinu!
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
1/27
Ključne riječi
David Vlajčić Slavonija svinjokolja svinjska kuga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja