SVINJOKOLJA NA GOSPODARSTVIMA

Tromi sustav nagrađuje krivce za svinjsku kugu?

Jolanda Rak Šajn
04.11.2025.
U slučaju ASK-a velika je greška učinjena kada su se ilegalni uzgajivači legalizirali i počinitelji dobili naknade za eutanaziju, naknade za polutke kao zamjenu za kolinje..., tvrdi prof. Ivo Grgić

Plavi jezik registriran je na više od 750 gospodarstava diljem Hrvatske, afrička svinjska kuga na više od 50 te u najmanje 372 uginule i odstrijeljene divlje svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a prema najnovijim upozorenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ni ptičja gripa nije daleko. Od 1. rujna do 31. listopada prijavljeno je, naime, 106 izbijanja visoko patogene influence ptica (VPIP) u peradi, 22 u ptica u zatočeništvu i 456 u divljih ptica na područjima 26 europskih zemalja, od čega je ovih dana virus po prvi puta prijavljen i u Sloveniji – i to kod jednog crvenokljunog labuda nađenog uginulog na području Općine Velenje u Savinjskoj regiji. Što kažu stručnjaci, treba li dopustiti labavije mjere i skora kolinja za vlastite potrebe na istoku Hrvatske, s obzirom na situaciju s virusom ASK-a i u pograničnim dijelovima s BiH i Srbijom? Može li se izbjeći i ptičja gripa, koja je posljednjih godina uoči Božića u nas poharala i nekoliko većih farmi s desecima tisuća purana?

Ivo Grgić, profesor sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta, kaže kako manje informacija o stanju s ASK-om na terenu upućuje na dvije mogućnosti. - Prva je, manje moguća, da je širenje ASK-a zaustavljeno te da je stanje zaraze pod kontrolom. Druga, puno vjerojatnija ali i posljedično opasnija, je da se priprema teren za popuštanje mjera i omogućavanje tzv. tradicijske manifestacije-svinjokolje na gospodarstvima, posebno u Slavoniji. Prateći rad ministra Vlajčića, želim vjerovati da to i nije njegov osobni stav, ali pod političkim pritiskom će mjere popustiti i sve do sada dobro učinjeno će se poništiti. Štete će biti velike, kako u svinjogojstvu, tako u mesnoj industriji i u ukupnoj poljoprivredi – upozorava Grgić koji smatra kako, suprotno tome, 'mjere treba još pooštriti, proširiti, pri čemu je već trebalo uspostaviti kanale opskrbe malih, registriranih prerađivača koji se bave proizvodnjom šunke, kulena, pršuta i sličnih proizvoda'. - Znači, svinjokolja se može obaviti na način koja udovoljava zakonskim propisima i to samo za vlastite potrebe, ali je u zonama ASK-a treba u potpunosti zabraniti – smatra on. S druge strane, tvrdi kako odstrel divljih svinja treba nastaviti na cjelokupnom teritoriju Hrvatske jer one, iako vrlo snalažljive i pametne, još nisu položile ispit iz zemljopisa te ne poznaju županijske granice.  - Divlje svinje su prijetnja, ali nisu i glavni širitelji zaraze, to je još uvijek čovjek. A možda su tu i neki drugi prijenosnici o čemu se treba očitovati veterinarska struka.  Mnogi smatraju da širenju zaraze više doprinose polovična rješenja nego krdo divljih svinja. Dobro je da dolazi zimsko razdoblje i parenje divljih svinja te sadašnjim odstrelom nećemo imati prašenje početkom sljedeće godine. Ali ne zaboravimo na one iz susjednih država jer će imati priliku doći u 'slobodan" prostor' – objašnjava. Problem je i činjenica da je pojam farme kod nas rastezljiv 'i stvarni problem je veliki broj uzgajivača s nekoliko svinja. 

Ključne riječi
ptičja gripa Ivo Grgić veterinari Afrička kuga svinja svinjokolja svinjska kuga

