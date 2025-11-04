Tromi sustav nagrađuje krivce za svinjsku kugu?

Plavi jezik registriran je na više od 750 gospodarstava diljem Hrvatske, afrička svinjska kuga na više od 50 te u najmanje 372 uginule i odstrijeljene divlje svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a prema najnovijim upozorenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ni ptičja gripa nije daleko. Od 1. rujna do 31. listopada prijavljeno je, naime, 106 izbijanja visoko patogene influence ptica (VPIP) u peradi, 22 u ptica u zatočeništvu i 456 u divljih ptica na područjima 26 europskih zemalja, od čega je ovih dana virus po prvi puta prijavljen i u Sloveniji – i to kod jednog crvenokljunog labuda nađenog uginulog na području Općine Velenje u Savinjskoj regiji. Što kažu stručnjaci, treba li dopustiti labavije mjere i skora kolinja za vlastite potrebe na istoku Hrvatske, s obzirom na situaciju s virusom ASK-a i u pograničnim dijelovima s BiH i Srbijom? Može li se izbjeći i ptičja gripa, koja je posljednjih godina uoči Božića u nas poharala i nekoliko većih farmi s desecima tisuća purana?



Ivo Grgić, profesor sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta, kaže kako manje informacija o stanju s ASK-om na terenu upućuje na dvije mogućnosti. - Prva je, manje moguća, da je širenje ASK-a zaustavljeno te da je stanje zaraze pod kontrolom. Druga, puno vjerojatnija ali i posljedično opasnija, je da se priprema teren za popuštanje mjera i omogućavanje tzv. tradicijske manifestacije-svinjokolje na gospodarstvima, posebno u Slavoniji. Prateći rad ministra Vlajčića, želim vjerovati da to i nije njegov osobni stav, ali pod političkim pritiskom će mjere popustiti i sve do sada dobro učinjeno će se poništiti. Štete će biti velike, kako u svinjogojstvu, tako u mesnoj industriji i u ukupnoj poljoprivredi – upozorava Grgić koji smatra kako, suprotno tome, 'mjere treba još pooštriti, proširiti, pri čemu je već trebalo uspostaviti kanale opskrbe malih, registriranih prerađivača koji se bave proizvodnjom šunke, kulena, pršuta i sličnih proizvoda'. - Znači, svinjokolja se može obaviti na način koja udovoljava zakonskim propisima i to samo za vlastite potrebe, ali je u zonama ASK-a treba u potpunosti zabraniti – smatra on. S druge strane, tvrdi kako odstrel divljih svinja treba nastaviti na cjelokupnom teritoriju Hrvatske jer one, iako vrlo snalažljive i pametne, još nisu položile ispit iz zemljopisa te ne poznaju županijske granice. - Divlje svinje su prijetnja, ali nisu i glavni širitelji zaraze, to je još uvijek čovjek. A možda su tu i neki drugi prijenosnici o čemu se treba očitovati veterinarska struka. Mnogi smatraju da širenju zaraze više doprinose polovična rješenja nego krdo divljih svinja. Dobro je da dolazi zimsko razdoblje i parenje divljih svinja te sadašnjim odstrelom nećemo imati prašenje početkom sljedeće godine. Ali ne zaboravimo na one iz susjednih država jer će imati priliku doći u 'slobodan" prostor' – objašnjava. Problem je i činjenica da je pojam farme kod nas rastezljiv 'i stvarni problem je veliki broj uzgajivača s nekoliko svinja.