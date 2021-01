Miljević tražio da se pročita kako je tko glasao u presudi Mamiću, sud to odbio

Kako je točno glasalo vijeće Županijskog suda u Osijeku pod presjedanjem suca Darka Krušlina, kada je u lipnju 2018. donijelo nepravomoćnu osuđujuću presudu Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru, neočekivano je postao lajtmotiv jučerašnje javne sjednice koja se održala na Vrhovnom sudu. A da način na koji je glasalo sudsko vijeće dođe u žarište javnosti, na samom kraju višesatne sjednice na kojoj su stranke u postupku obrazlagale svoje žalbe, pobrinuo se Veljko Miljević, jedan od branitelja Zdravka Mamića.

– Predlažem da se zapečaćena kuverta u kojoj je odluka prvostupanjskog sudskog vijeća otvori i da se ona pročita kako bi vidjelo tko je kako glasao tijekom odlučivanja o nepravomoćnoj presudi. Možete to napraviti sada na javnoj sjednici pred javnošću ili možete s toga isključiti javnost – kazao je Miljević sudskom vijeću Vrhovnog suda koje će odlučivati o Mamiću i ostalima, a kojeg čine sutkinja Vesna Vrbetić te suci Žarko Dundović i Dražen Tripalo. Sutkinja Vrbetić, koja je presjedala vijećem Vrhovnog suda, nakon kraćih konzultacija s kolegama, kazala je da se neće čitati kako su prvostupanjski suci glasali pri donošenju presude, no kazala je da će tijekom nejavnog dijela sjednice po potrebi vijeće Vrhovnog suda to pogledati.

Miljević je nakon sjednice na upite novinara da pojasni svoj zahtjev, naveo da je to odredba koja stoji u zakonu no ne korist se te je kazao:

– Mene kao odvjetnika zanima kako je ta presuda donesena, a ako i vas zanima pitajte ljude u Osijeku.

A ti ljudi u Osijeku su govorili da je prilikom donošenja presude jedan član vijeća imao izdvojeno mišljenje, jer je smatrao da treba donijeti odbijajuću presudu. No druga su ga dvojica, što je jučer i neslužbeno potvrđeno, preglasala, pa su Mamić i ostali na koncu nepravomoćno osuđeni.

Mamić koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora te je od lipnja 2018. u bijegu, na javnoj sjednici, naravno nije bio, a Miljević je kazao da Vrhovni sud na zahtjev obrane da Mamić sjednici nazoči putem videolinka, nije odgovorio. Na sjednici nisu bili ni ostali optuženici, a njihovi branitelji u prosjeku su imali između 15 minuta i pola sata da obrazlože navode svojih žalbi, u kojima su tražili ukidanje nepravomoćne osuđujuće presude te vraćene cijelog slučaja na ponovljeno suđenje. Mijo Golub, koji zastupa Milana Pernara tako je ustvrdio da je Pernar osuđen za činjenično isto djelo, za koje je na Službeničkom sudu oslobođen optužbi. Na to mu je replicirala Gordana Križanić, zamjenica glavne državne odvjetnice.

– Točno je da je Pernar oslobođen optužbi na Službeničkom sudu, no nakon žalbe ta je presuda ukinuta. U ponovljenom je postupku osuđen te je dobio otkaz – kazala je tužiteljica.

Većina obrana, ponavljala je već ranije iznesene navode da je optužnica nezakonita, da su dokazi prikupljeni nezakonito jer je na njoj radio Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a, za kojeg obrane tvrde da je tzv. neovlašteni tužitelj. Stav obrana je da je Mišković raspoređen na rad u USKOK odlukom bivšeg glavnog državnog odvjetnika, koji ima za to ovlasti. No obrane tvrde da Mišković nema uvjete da bio zamjenik ravnateljice USKOK-a pa je po njima neovlašten tužitelj. Primjedba je to koju su obrane u više navrata od početaka slučaja Mamić isticale, a sve njihove prigovore je Vrhovni sud, u tom slučaju ali i u nekim drugima odbio. Miljević je svoju argumentaciju oko neovlaštenog tužitelja pojačao i mišljenjima pravnih stručnjaka, među kojima je i Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnog suda. Da je riječ o prigovorima koje je Vrhovni sud odbacio, upozorila je i tužiteljica, koja je tražila da se svim optuženicima povise kazne jer ih smatra preniskima. Zatražila je i da se ukine oslobađajući dio presude u odnosu na Pernara i Zorana Mamića, koji su nepravomoćno oslobođeni optužbi za primanje, odnosno davanje mita.

Za mjesec, dva odluka

Koja je strana u postupku u argumentiranju svojih stavova bila uvjerljivija, moglo bi se znati do mjesec-dva dana kada Vrhovni sud objavi svoju odluku. Oni mogu potvrditi postojeću presudu, ukinuti je ili preinačiti kazne. Mamić i ostali su nepravomoćno osuđeni zbog izvlačenja 118 milijuna kuna iz Dinama. Zoran Mamić nepravomoćno je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, Pernar na četiri godine i dva mjeseca zatvora, a Vrbanović na tri godine zatvora. Zdravko Mamić je pobjegao prije objave nepravomoćne presude, i od tada sporadično iz BiH preko medija napada pojedine suce i hrvatsko pravosuđe, a u međuvremenu je optužen u još dva postupka, što je spojeno u predmet poznat kao Dinamo 2.