Milanović sve šokirao izjavom o otetom Kosovu od Srbije

Predsjednik RH Zoran Milanović opet je po tko zna koji put otkako stoluje na Pantovčaku iznenadio pa i šokirao javnost svojim izjavama. Ovaj tjedna Milanović govorio o Kosovu i Krimu, što je odjeknulo i daleko izvan hrvatskih granica. Tako je za Kosovo kazao da je oteto od Srbije.

- Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kak se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta - izjavio je Milanović. I dok se većina javnosti u Hrvatskoj i Europi zgražavala na tu izjavu, hrvatski predsjednik je u Srbije pobrao salve pohvala pa su ga čak proglasili i herojem. No brzo im je slijedilo otrežnjenje jer je nakon nekoliko dana poslije Milanović pokušao pojasniti svoju izjavu o Kosovu pa je poručio da će Srbija ipak morati priznati tu državu.

Inače, Milanović je prilikom posjeta Kosovu 2021. govorio suprotno od onog što je kazao o otimačini pa je između ostalog izjavio da je Kosovo vibrantna demokracija koja bi odlično funkcionirala kao članica Europske unije i NATO-a. A i kao predsjednik SDP-a 2011. je govorio drugačije o Kosovu i hvalio tadašnju predsjednicu Vlade Jadranku Kosor koja je bila u službenom posjetu te godine toj republici.

- Ja bih kao predsjednik Vlade otišao na Kosovo prije više mjeseci. Mi smo Kosovo priznali, to je naša volja, naša vanjska politika i Vlada je vodi. Predsjednica Vlade imala je pravo tamo otići. Mene prije svega zanimaju poslovni interesi svih naših tvrtki koje tamo rade. To je za našu ekonomiju prostor djelovanja i Vlada to ničime ne smije ugroziti. Dapače, to treba promovirati cijelo vrijeme. I u Kosovu i u Srbiji. Da sam predsjednik Vlade, ne bih čekao kampanju za to delikatno pitanje, otišao bih tamo ranije - kazao je tada Milanović.