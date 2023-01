UŽIVO Milanović kritizirao zalihe vojne opreme: 'Stanje nije dobro. Netko bi trebao odgovarati'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas, od 9 sati, u Petrinji na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi. Svečani je ispraćaj organiziran u Vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", a predsjednik Republike održao je prigodni govor. Nakon svečanosti, Milanović se obratio medijima.

Predsjednik Milanović uvodno se osvrnuo na zalihe vojne opreme koje su, kako navodi, "bijedne". "Imamo samo streljivo do 16 ili 17 kilometara, to je razina Drugog svjetskog rata. Tko je kriv za to? Tko je upozoravao? Stanje nije dobro, nemamo oklopa uopće", rekao je.

"To je stanje u kojem se nalazimo i za njega bi netko trebao odgovarati. Spasio sam Bradleye, sad ćemo ih vidjeti jer su u nedorađenom stanju. Ovo što mi uvozimo će tek biti reparirano. Ne bi ih vidjeli da se pitalo ovog, Plenkovića ustvari. Ne bi ništa bilo da nisam taj slučaj bacio na stol i onda je izašlo u javnost pa je Plenković shvatio tko mu je ministar", dodaje.

Milanović se osvrnuo na prepisku Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, koju je objavio Večernji list, a u kojoj su intenzivno spominjale osobu "AP".

"Koliko je vremena prošlo. To su cure kalibrirane za veliki domet. Znamo da Rimac nije bilo tko, njihove veze s ovom malom koja je otišla kod Ursule su duboke. Ljudi su krali k'o veliki i sad u razgovoru dviju visokih dužnosnica čujemo da spominju AP-a. Ako nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković", kaže.

"To postoji, to je materijalni dokaz. Ne mogu zamisliti takav razgovor vođen između Linića i Grčića, nezamislivo. Ja sam bivši premijer, imao sam vladu čvršću od ove. Da dvoje mojih ministara tako razgovara, meni je to nezamislivo, a ove dvije o tome najozbiljnije razgovaraju. Stvar je uznemiravajuća. Što je s tim postupkom? Što je s Banožićem? Neće se zaboraviti", dodaje.

Komentirao je rat i slanje tenkova Ukrajini. "Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih nema, uništeni su. Ista sudbina čeka i ove. U pravim okolnostima, to gori. Unutra gore i ljudi. Pitate me koje je rješenje? To ja pitam Washington. Koje je rješenje? Da Ukrajina ostane bez muškaraca? Ja nisam predsjednik Ukrajine", kaže.

"Rusija za ovo što radi nije preslaba. Ovo nije pitanje morala. Rješenje nije promjena vlasti u Rusiji. Njemački tenkovi će ih još više homogenizirati. Ovo je štetno za Zapad", dodaje.

Predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell poslao je odbijenicu ministru Gordanu Grliću Radmanu vezano uz sudjelovanje u EU operaciji u Bosni i Hercegovini. I 2015. godine, ministrica vanjskih poslova u Vladi Zorana Milanovića Vesna Pusić visokoj je povjerenici slala pismo u kojem traži da Hrvatska sudjeluje u operaciji u BiH, a Federica Mogherini ju je odbila s istim argumentima.

"2015. je 2015. Tada smo napravili što? Ništa. To je 2015. Sada me pokušavate pokazati kao licemjera, ja to nisam u ovom slučaju. Tada smo planirali biti pozvani u Schengen. Prošlo je koliko godina od 2015., koliko se svinjarija dogodilo u BiH?", kaže Milanović vezano uz tu temu.

"O tome sam razgovarao prije nekoliko dana. To nije novost. Kakve veze ima 2015. s ovime danas? Tada smo odlučili da to nećemo tražiti jer nam taktički to nije bio prioritet, a i odnosi su bili normalniji. Sedam godina je prošlo. Bilo je to što je bilo, ono što je tada bilo pametno napraviti. Poznata je stvar da postoji to idiotsko pismo na koje se poziva i Borrell. Europsko pravo kaže da Hrvatska ima prava sudjelovati u takvoj misiji. Mi imamo prava", nastavlja.

Ranije danas, ministar obrane Mario Banožić razgovarao je s vojnikinjama i vojnicima uoči njihovog odlaska u područje NATO aktivnosti u Litvu. Kako je naveo na svom Facebook profilu, poručio im je da, kao ministar obrane, stoji iza svakoga od njih i kako su im vrata Ministarstva obrane uvijek otvorena.

Predsjednik Milanović prošlog se tjedna, podsjetimo, obratio medijima nakon posjeta AD Plastik Grupi, tvrtki koja se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za automobilsku industriju. Osvrnuo se na izjavu njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock koja je izjavila da se vodi rat protiv Rusije, ali ne i međusobno.

"Ja to nisam znao. Sretno ovog puta, ali mi nismo u ratu ni sa kim. Očekujem da nju pohvali Lavrov. Očekujem da joj Putin dodijeli medalju, Lavrov zaprosi, a da Grlić Radman bude kum. To je ta ista ekipa u Bundestagu koja je ljetos donijela rezoluciju o BiH u kojoj se bezobrazno miješaju u unutarnje poslove strane zemlje", ustvrdio je tada.