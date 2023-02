Savo Štrbac: Radije s Milanovićem, nego s Plenkovićem, jednom sam ga i upoznao

Među brojnim analizama, koje mediji u Srbiji objavljuju nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak u Petrinji izjavio da je “Kosovo oteto od Srbije”, posebno je zanimljiva emisija Uranak na K1 Televiziji pod naslovom “Šta radi Zoran Milanović?”, u kojoj je gost bio notorni krajiški propagandist Savo Štrbac.

Kao i kod mnogo toga drugog čega se primi, za što tvrdi da “dugo prati” i da detaljno razumije, i oko Milanovića Savo Štrbac, bivši ministar informiranja takozvane SAO Krajine, ima divlje faktografske greške. Na primjer, kad tvrdi da Milanović uživa podršku 75 posto ispitanika u redovnim anketama hrvatskih televizija. Što naprosto nije točno jer predsjednik RH, koji jest najpopularniji političar u redovitim istraživanjima, uživa potporu 46 posto ispitanika. Kako je Štrbac pridodao još 30-ak posto, nije jasno. Ali dugogodišnji predsjednik srbijanske udruge građana pod nazivom Dokumentacijsko-informacijski centar Veritas tijekom gostovanja u emisiji ne krije simpatije prema Zoranu Milanoviću. Premda priznaje da je svaka Milanovićeva rečenica takva da je jedan njezin dio u kontradikciji s drugim. Ali:

- Ja bih uvijek radije s njim surađivao nego s ovima drugima, nego s Plenkovićem - kaže Štrbac u jednom trenutku. - Pa on je bio premijer i rekao da je Hrvatska slučajna država. On je prvi rekao da je bio građanski rat. Najveći grijeh je u Hrvatskoj reći da je bio građanski rat u Hrvatskoj. Ja ne mogu doći tamo i kazati da je to bio čisti građanski rat, s primjesama vjerskog rata. A to je Milanović kao premijer govorio - dodao je Štrbac. O današnjem premijeru Andreju Plenkoviću Štrbac nema tako pozitivno mišljenje i vjeruje da ga je “poslala Europska unija”, odnosno “doveo ga je Bruxelles”.

No, možda najzanimljiviji dio njegova gostovanja kod Jovane Joksimović bilo je prepričavanje slučajnog susreta sa Zoranom Milanovićem na Novom groblju u Beogradu prije nego što je Milanović postao premijer.

- To je bilo 2011., ili krajem 2010., on je tad bio već predsjednik SDP-a. Došao je na sahranu, ovdje na beogradsko Novo groblje, deda-stricu. Kako se to kaže. Očevom stricu, koji je živio ovdje u Beogradu, bio je borac sa Sutjeske, Titov oficir, vrlo visoko, blizak Titu. Umro je u Beogradu. I on je došao, sâm došao iz Zagreba autom. Ja sam došao jer smo mi sahranjivali jednu našu ženu iz krajine. Kad ja prilazim, ispred onih tamo kapela vidim krug veliki krajišnici napravili, ovi moji koje poznajem, a u sredini kruga on - ispričao je Savo Štrbac i nastavio:

- I ja se proguram tamo. Iako se nismo vidjeli, medijski se znamo. Onda smo mi njemu postavljali svakakva pitanja. On se okreće, čas jednom, čas drugom, bez ikakvog srama, bez ikakvog straha, razumijete, ipak smo mi protjerani od njegove države. I svima je on odgovorio. Ne znam, ja sam ga pitao: dobro Milanoviću, ono što mu se često prigovara, Milanović, njegovi su pokršteni. Kao, prezime i ime mu je srpsko. Dolje je iz Dalmatinske zagore. Imate li tu, koja vam je ikona, koja vam je slava? On kaže: ja to ne znam, vjeruj mi, odgovorio bih, ali ne znam, ne znam ni kad su moji došli negdje iz srednje Bosne. I tako.

- Onda mi je rekao jednu stvar: mene ta nacionalnost ne zanima. Evo ja sam tek prije neki dan doznao da je Branko Grčić… To mu je bio potpredsjednik vlade, dolje inače moj krajišnik iz Dalmacije. Kaže, ja sam tek prije neki dan doznao da je on Srbin. To meni ne smeta. Kad je on formirao vladu, onda su ga pitali: dobro što ne uzmeš ove Srbe Pupovčeve u koaliciju? Šta će meni Pupovac, ja imam pola vlade Srba. I ispostavilo se da je bio tu onaj Jovanović iz Rijeke, ona Opačićka, bio taj Grčić, dva Ostojića, sve su to bili Srbi. Ali nije uzeo Srbe, nije uzeo Pupovca, i sad su oni vrlo suprotstavljeni. I on i Pupovac, već duže vrijeme. A Pupovac je koalirao s HDZ-om i prije Milanovića i čim je otišao Milanović ponovo je s HDZ-om - rekao je Savo Štrbac. Video isječak tog dijela emisije Uranak K1 Televizije objavljujemo uz ljubaznu dozvolu urednice Jovane Joksimović.

Povod cijele emisije su Milanovićeve konfuzne izjave u kojima je rekao da Krim nikad više neće biti u sastavu Ukrajine i da je, uostalom, i Kosovo “oteto od Srbije”, što je, kako kaže Jovana Joksimović, omekšalo srca u Srbiji.

- Jest, narod je poludio, što kažu, za njim - slaže se Štrbac, misleći na narod u Srbiji i na Milanovićevu izjavu o Kosovu.

Štrbac u jednom trenutku opisuje kako su Milanovićevi stavovi o agresiji Rusije na Ukrajinu izazvali veliku podjelu u Hrvatskoj. Tu dolazi na premijera Plenkovića i tezu da je njega za premijera “doveo Bruxelles”.

- Milanović ne dozvoljava da se obučavaju ukrajinski vojnici u Hrvatskoj, za bilo što. On kaže: to nije naš rat. On zamjera Nijemcima što šalju tenkove: pa zar se ne sjećate kako ste prošli u II. svjetskom ratu? Nije Rusija Srbija, jadni oni opančari, što su oni mogli svijetu, ali Rusija je nuklearna sila, to on poručuje. Ljudi, ne igrajte se. Vratit će nam se to kad-tad. I nije on usamljen u tome. To običan narod, vjerujte mi, ja pratim, u Hrvatskoj su mnogi na njegovoj strani. Naravno, osim ovih političara, Plenkovića, to svi znamo, je li, da ga je Bruxelles i doveo tamo da pročistiti situaciju u Hrvatskoj, onaj HDZ, od onih ekstremnih elemenata. I sad je on to uradio - kaže Štrbac.

- Njega je poslala EU - još jednom objašnjava Štrbac u drugom dijelu emisije, govoreći o Plenkoviću. - Što bi čovjek došao tamo, pustio visoke plaće u EU da bi došao tamo da se svađa s onim Karamarkom ili kako su se već zvali njegovi prethodnici, proustaški orijentirani? Čovjek nema veze s tim. Ni on ni Milanović nisu bili dana u ratu, to im se prigovara. A bili su taman u godinama za rat. Ne, oni su kao djeca komunizma završili škole, znali jezike i čim su završili fakultete onaj Mate Granić ih je okupio. I mnoge druge koji danas vladaju Hrvatskom, i onaj Jandroković, i Kolinda. Njih je Granić okupio usred tog rata, tad se najviše pucalo, i poslao po svijetu kao mlade školovane ljude, pustite rat, idite vi tamo, zauzmite… - nastavlja Štrbac, ali uto ga Jovana Joksimović prekida pitanjem: trebali smo mi, Srbi, učiti od njih?

- Naravno. Pazite, svaki od njih govori po 5-6 jezika!

