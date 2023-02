Što bi bilo od Hrvatske da su Hrvati '91. slušali neke poput Milanovića?

Sve maske su pale. Ususret godišnjici njegovog odgovora da pričam gluposti, jer Putinovog napada na Ukrajinu neće biti, ali i da je širenje NATO-a bilo napad na Rusiju, te da će on osobno zaustaviti svako daljnje širenje NATO-a, što je pred kamerama najavio 18. veljače 2022. - svega 136 sati i kusur minuta prije početka invazije – Zoran Milanović potpuno se razotkrio, ovog ponedjeljka izjavivši da Ukrajini ne smijemo slati oružje, kako bi što prije bila poražena te natjerana na pregovore i ustupke Rusima čime bi, kaže, bili spašeni životi. Ne vjerujete da je to rekao? Slijedi transkript tog dijela naše mučne konverzacije, do zadnjeg slova: