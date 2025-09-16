Milanović: Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati

Nakon što je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila njujoršku deklaraciju kojom podupire formiranje palestinske države i to pod vodstvom Fatahove Palestinske samouprave na čelu s predsjednikom Mahmoudom Abbasom, a ne Hamasa koji je ondje jasno označen kao teroristička fundamentalistička organizacija, izraelska vojska pokrenula je invaziju na grad Gazu.

Palestinsko pitanje ostaje osjetljiva tema i na hrvatskom političkom prostoru. Predsjednik Zoran Milanović, koji je i ranije isticao da je Hrvatska trebala priznati Palestinu “još jučer”, ponovno se oglasio o priznanju palestinske države, podsjetivši kako se to pitanje vuče još od rezolucije 181. koju su Židovi prihvatili, a Arapi odbili.

Na njegovom Facebooku osvanula je objava u kojoj ponovno izražava svoje jake stavove: "Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati, zapravo je već trebala. O priznanju Palestine će trebati odlučiti Hrvatski sabor, ne Vlada. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta. A to može biti samo na prijedlog Vlade. Prije nekoliko dana bilo je glasanje u UN-u gdje je Hrvatska konačno - od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine - došla do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je rješenje s dvije države jedino normalno rješenje. Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski provode u Gazi. Još 2023. godine, nakon irskog premijera, bio sam prvi – i još nekoliko tjedana jedini u svijetu – koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da moju toleranciju i simpatiju više neće imati. Vidite gdje smo došli.", stoji u objavi.

Osvrnuo se na nedavni posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara Zagrebu. “Zašto je izraelski ministar uopće pozvan u Zagreb i zašto su s njim razgovarali predsjednik Sabora, predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova? U trenutku kada izraelske vlasti i vojska protjeruju stanovništvo Gaze i najavljuju napad na grad od milijun ljudi, susret s članom takve vlade predstavlja otvorenu podršku izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina”, poručio je Milanović tom prilikom.