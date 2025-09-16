Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
STOJI IZA SVOJIH RIJEČI

Milanović: Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati

Zoran Milanović i predsjednik Republike Bugarske Rumen Radev dali izjavu za medije
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Matea Bahovec
16.09.2025.
u 18:15

Palestinsko pitanje ostaje osjetljiva tema i na hrvatskom političkom prostoru

Nakon što je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila njujoršku deklaraciju kojom podupire formiranje palestinske države i to pod vodstvom Fatahove Palestinske samouprave na čelu s predsjednikom Mahmoudom Abbasom, a ne Hamasa koji je ondje jasno označen kao teroristička fundamentalistička organizacija, izraelska vojska pokrenula je invaziju na grad Gazu.

Palestinsko pitanje ostaje osjetljiva tema i na hrvatskom političkom prostoru. Predsjednik Zoran Milanović, koji je i ranije isticao da je Hrvatska trebala priznati Palestinu “još jučer”, ponovno se oglasio o priznanju palestinske države, podsjetivši kako se to pitanje vuče još od rezolucije 181. koju su Židovi prihvatili, a Arapi odbili.

Na njegovom Facebooku osvanula je objava u kojoj ponovno izražava svoje jake stavove: "Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati, zapravo je već trebala. O priznanju Palestine će trebati odlučiti Hrvatski sabor, ne Vlada. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta. A to može biti samo na prijedlog Vlade. Prije nekoliko dana bilo je glasanje u UN-u gdje je Hrvatska konačno - od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine - došla do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je rješenje s dvije države jedino normalno rješenje. Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski provode u Gazi. Još 2023. godine, nakon irskog premijera, bio sam prvi – i još nekoliko tjedana jedini u svijetu – koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da moju toleranciju i simpatiju više neće imati. Vidite gdje smo došli.", stoji u objavi. 

Osvrnuo se na nedavni posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara Zagrebu. “Zašto je izraelski ministar uopće pozvan u Zagreb i zašto su s njim razgovarali predsjednik Sabora, predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova? U trenutku kada izraelske vlasti i vojska protjeruju stanovništvo Gaze i najavljuju napad na grad od milijun ljudi, susret s članom takve vlade predstavlja otvorenu podršku izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina”, poručio je Milanović tom prilikom. 
Ključne riječi
Vlada Republike Hrvatske Izrael Palestina Zoran Milanović

Komentara 27

Pogledaj Sve
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
18:42 16.09.2025.

Milanoviću, kužiš se u Bliski istok ko i u finski građanski rat. Aj tamo na svoje antifašističke festivale i ne petljaj nas u neke sukobe tisućama kilometara daleko.

PO
Porta
18:50 16.09.2025.

Palestinci ne traže državu nego istrebljenje Židova.Ima puno Palestinaca u Zagrebu i svi misle isto.

JU
Jura
19:17 16.09.2025.

U kojim granicama, druže?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još