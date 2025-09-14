Naši Portali
SIMBOLIČNA PODRŠKA

Analitičarka: 'Deklaracija UN-a pokopala dvodržavno rješenje'

Autor
Božena Matijević
14.09.2025.
u 10:48

Na kraju je usvojen Macronov prijedlog demilitarizacije palestinske države, odnosno eliminacije Hamasa, što je dodatna uvreda Palestincima

Opća skupština UN-a usvojila je prekjučer tzv. "newyoršku deklaraciju" kojom se podržava dvodržavno rješenje sukoba između Izraela i Palestine, uz nedvosmisleno isključivanje Hamasa. Deklaracija je prihvaćena sa 142 glasa, deset ih je bilo protiv, uključujući Izrael i SAD, a 12 suzdržano. Hrvatska je bila među zemljama koje su glasale za deklaraciju. No Izrael je deklaraciju odmah nazvao sramotnom, poručivši da je kategorički odbija.

Odraz svjetskog javnog mnijenja

UN Deklaracija Palestina Izrael

