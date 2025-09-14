Analitičarka: 'Deklaracija UN-a pokopala dvodržavno rješenje'

PIROVA POBJEDA

Napoleon je slavodobitno umarširao u sablasno praznu Moskvu, a njegov se trijumf ubrzo pretvorio u jednu od najvećih vojnih katastrofa

Na današnji dan, 14. rujna 1812. godine, francuski car Napoleon Bonaparte sa svojim je trupama slavodobitno ušao u drevnu rusku prijestolnicu, Moskvu. Bio je uvjeren da će se car Aleksandar I. konačno pokloniti njegovoj vojnoj moći i da će, nakon konačne ruske predaje, uslijediti dugoočekivani kraj iscrpljujućeg rata koji je trajao mjesecima i odnio brojne ljudske živote. No, ta se Napoleonova očekivanja nisu ispunila. Umjesto ruskih čelnika spremnih na predaju, dočekao ga je sablasno prazan grad, no bio je to tek početak horora i uvod u jednu od najvećih vojnih katastrofa u povijesti.