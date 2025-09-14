Analitičarka: 'Deklaracija UN-a pokopala dvodržavno rješenje'

Opća skupština UN-a usvojila je prekjučer tzv. "newyoršku deklaraciju" kojom se podržava dvodržavno rješenje sukoba između Izraela i Palestine, uz nedvosmisleno isključivanje Hamasa. Deklaracija je prihvaćena sa 142 glasa, deset ih je bilo protiv, uključujući Izrael i SAD, a 12 suzdržano. Hrvatska je bila među zemljama koje su glasale za deklaraciju. No Izrael je deklaraciju odmah nazvao sramotnom, poručivši da je kategorički odbija.
Odraz svjetskog javnog mnijenja
UŽIVALI SU
FOTO Supruga našeg vatrenog ranije je s glazbenikom na plaži izmjenjivala nježnosti! Nisu se obazirali na poglede
OTKRILA I ZA KOGA NAVIJA
FOTO Zgodna glasnogovornica mami uzdahe navijača u cijeloj regiji, nosi poznato prezime
ZAŠTO IH NE SMIJEMO OTKRIVATI DRUGIMA?
Što kriju brojevi na tvojoj kartici? Evo vodič u kojem ćeš sve saznati
Povijest koja se prešućivala desetljećima