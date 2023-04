UŽIVO Plenković Grbinu u Saboru: Vi ste čovjek koji je izbacio 3000 ljudi iz SDP-a

Nakon pauze za uskrsne blagdane, Hrvatski sabor u srijedu počinje novu sjednicu aktualnim prijepodnevom, tijekom kojeg će zastupnici postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima u njegovoj Vladi. Na aktualnom prijepodnevu pitanja će postaviti 38 zastupnika.

Zastupnici će nakon saborskog aktualca raspravljati o Izvješću premijera Plenkovića o sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku. Neke od razmatranih tema bile su ruska agresija na Ukrajinu i njezine posljedice, gospodarstvo i konkurentnost, migracije, te koordinacija ekonomskih politika te energetika.

Tijek događaja:

10:35 - Davor Dretar postavlja pitanje Andreju Plenkoviću. - U namjeri da u potpunosti zaobiđem politička svrstavanja i okretanje stvarnosti, u pitanju ću se poslužiti podacima Eurostata. Od 1. ožujka ove godine HR je u pet najgori država u EU po stopi poskupljenja. Ona život hrvatskih građana čine nemogućim. Stambeni prostor u Hrvatskoj je poskupio najviše u Europskoj uniji. ako dvoje građana ove zemlje imaju prosječnu plaću, njima je kupovina stana nezamisliva. Dvije hrvatske županije najgore su po iseljavanju u Europskoj uniji - istaknuo je podatke tražeći komentar premijera.

- Hrvatska je ostvarila svoje ciljeve, ući u Schengen i euro. U vrijeme koje je ispred nas, osnaženi međunarodni položaj zemlje imat će pozitivne efekte koji će biti tako veliki da ćemo 1.1.2023. pamtiti kao referentni trenutak - započeo je svoj odgovor predsjednik Vlade.

- U kriznoj godini smo zbog mjera Vlade očuvali socijalnu koheziju - istaknuo je premijer, ponavljajući da nismo prošle godine imali niit jedan veći prosvjed, za što zasluge daje paketu korona mjera.

- Imamo situaciju da je kada gledate inflaciju od 2016. do 2023., ako izuzmemo 2022. koja nije do nas nego do Putina, znate li kolika je kumulativna inflacija? 5,1 posto, a prošla je godina iznimka. Sa 78 posto udjela javnog duga u BDP-u došli smo na 68 posto te po tome stojimo bolje nego prije korone, što pokazuje snagu hrvatskog gospodarstva - zaključio je premijer, usput prozvavši zastupnike Grbina i Dretara za izjave o 'krivom smjeru' u kojem zemlja ide.

10:28 - Dario Hrebak ima pitanje za ministra Erlića. - Mali dio naše javnosti zna da nam je uz 5,5 milijardi eura na raspolaganju mogućnost uzimanja zajma. Iz današnje perspektive kada su kamate ogromne, a zajam nudi iznimno niske kamate, smatrate li da bismo trebali zatražiti taj zajam od EK te hoće li on biti u potpunosti dovoljan da se realiziraju svi projekti?

- Primarni cilj je potrošiti bespovratna sredstva, što nam ide dosta dobro, do sada je realizirano 2,2 milijarde eura. Jedna smo od tri članice EU koja je dala zahtjev za trećom tranšom sredstava. Bitno je da sredstva potrošimo na odgovarajuć naćin do 2026. - započeo je ministar.

- U ovom se trenutku priprema procedura za potrošnju dostupnih zajmova, a države članice imaju definiranu proceduru za to. Za sada je prerano govoriti koji će biti prioriteti ulaganja, ali naglasak će biti na zelenim ulaganjima u sklopu REpowerEU - otkrio je.

10:20 - Pitanje za Marina Piletića ima Anita Pocrnić Radošević. - Skrb o umirovljenicima i jačanje njihovog materijalnog položaja u fokusu je Vlade što se vidi u prijedlozima o kojima raspravljamo. U tom smislu moje pitanje se odnosi na dosadašnje rezultate provedbe Zakona kojim su povećane obiteljske mirovine te povećane najniže mirovine. Molim Vas da pojasnite kako provedba teče i kako utječe na materijalni položaj umirovljenika.

- Prvi puta smo u mirovinski sustav uveli mogućnost isplate dvije mirovine za one čiji je partner preminuo. Mogu vas zvijestiti da je do danas pristiglo više od 110.000 zahtjeva. Na osnovu podataka iz HZMO-a, povećanje mirovine u prosjeku je 95 eura. Svim korisnicima obiteljske mirovine ona je povećana 10 posto. Povećali smo i minimalne mirovine za dodatnih 3 posto, a povećali smo i stopu bonifikacije - rekao je između ostalog ministar Piletić.

10:15 - Zastupnik Furio Radin pitanje o mirovini postavio je ministru Fuchsu, naročito istaknuvši umirovljenje profesora koje smatra diskriminatornim.

- Nitko ovdje ne spori da je nastavnik časna dužnost i činimo sve da bi ona bila prepoznata u društvu, a ugled nastavnika svojim postupcima podižemo već neko vrijeme - naveo je Fuchs. - Lex specialis definira uže područje koje je iznad ovog organskog dijela, a tako je da nastavnik ne započinje novi ciklus obrazovanja. Postoji manjak nastavnika, ali jednako tako imamo ogroman problem s nastavnicima u STEM području. U nekim sredinama nemamo nastavnike koji se mogu javljati na natječaj pa razmatramo promjenu u toj kategoriji, te će postojati mogućnost da se angažiraju profesori stariji od 65 godina. Ovaj problem bit će riješen novim Zakonom o obrazovanju - odgovorio je Ministar.

10:10 - Ministar Filipović izjavio je da se na njega vrše pritisci jer štiti interese Hrvatske od predatora koji misle da je ona njihov bankomat. Imali smo situaciju da je članica Vlade tvrdila da joj se prijeti, ne znamo tko je prijetio ali znamo da ona nije članica Vlade - rekao je Peđa Grbin. Upitavši premijera tko vrši pritisak na Ministra.

- Vi ste čovjek koji je izbacio 3000 ljudi iz SDP-a. Dva puta ste raspustili zagrebačku organizaciju, stranka Vam je u minusu i financirate PR magove kreditima koje ćete teško otplatiti, a sponzore nećete naći. To su činjenice, to je Vaša realnost. Za razliku od Vas, naša Vlada i politika koju vodimo donosi rezultate za hrvatske građane koji znaju da su u mandatima naše vlade narasle prosječne plaće, medijalne plaće, da smo probili granicu preko 8000kn prosjećna plaća. Minimalna plaća je došla na 560 eura, rasle su mirovine, da je u HR broj zaposlenih preko 1,6 mil. ljudi, a lani u prosvjednoj godini niti jedan relevantan prosvjed - nabrojao je premijer Grbinu.

- Strateški smjer zemlje donosi benefite i rezultate zbog nas i usprkos Vama. Ako imate nešto pitati ministra, pitajte njega. Mi što god napravimo su pritisci, ili opozicija, ili mediji ili organizacije, ali to je demokracija, to je utakmica. Mi znamo svoj smjer i interes - smatra premijer.

- Nakon vašeg odgovora zaključujem dvije stvari: Ili ministar Filipović ne razumije što priča ili ste Vi taj koji na njega vrši pritiske - odgovorio je Peđa Grbin.

10:00 - Kujundžić se obratio Ministru obrazovanja, pitavši ga o sustavu obrazovanja te slučaju učiteljice iz Sinja. Učiteljica Marija Ivišić zaključila je na popravnom negativnu ocjenu tri učenika, a nakon žalbe inspekcija je utvrdila da je učiteljica ipak pravilno postupila, no to nekome, kaže zastupink, izgleda nije odgovaralo te nalaz nestaje iz sustava, a novi nalaz je bio suprotan prvome, te su ocjene učenika poništene.

- Inspekcija koja samostalno radi vjerojatno je angažirala inspekciju iz Rijeke. Mi imamo vrlo malen broj inspektora, resursi prosvjetne inspekcije su mali, no bez obzira koliko puta ponavljali natječaje, imamo ograničen ili nikakav odaziv kandidata. Mogu narediti reviziju slučaja i napravit ću to pa ću Vas osobno izvijestiti - odgovorio je Ministar, no njegov odgovor Kujundžić nije prihvatio, prozivajući Ministra da se slučaj povlači već dvije godine.

9:53 - Danica Baričević istaknula je kako je Vlada napravila iskoraka u povećanju standarda života na hrvatskim otocima, a Ministra Erlića upitala je koje su nove mogućnosti za otoke u sljedećem financijskom razdoblju.

- U otoke je uloženo preko 2 milijarde eure sredstava u 2021. godini, što su rekordna ulaganja u otoke, najveća od kad se oni bilježe - započeo je Ministar. Naveo je porast gospodarstva otoka koji ukazuje na dobar trend. - Važno je napomenuti da jedini u EU uz Finsku i Škotsku imamo zakon o otocima i posebni zakonopravni okvir kojim skrbimo o otocima. Tu ne mislimo stati, razvili smo novi financijski instrument za financiranje otoka koji omogućava otočkim vijećima da kanaliziraju sredstva prema vlastitim prioritetima - kaže.

9:49 - Prva na redu je Karolina Vidović Krišto koja je premijera pitala o tržišnim pravilima u hrvatskoj, osvrčući se na Fortenovu i Vujnovića, koji je Konzum, kako kaže, između ostalog natjerao da proda prostor u Radničkoj. Od premijera je tražila da se očituje o ulozi Vlade.

Premijer je izjavio da je Vlada, za razliku od Sabora, puno napravila za narod. - Mi smo u ovih 10 godina članstva u EU učinili ogromne iskorake za Hrvatsku - istaknuo je, ističući broj turista u Hrvatskoj u predsezoni, Schengen i Euro.

- Što se tiče Fortenova grupe, u 3. ili 4. mjesecu mandata Vlade imali smo situaciju da je Agrokor krenuo u bankrot zbog poteza vlasnika i upravljačke strukture kompanije koja je zapošljavala 60.000 ljudi. Intervencijom Vlade nije došlo do negativnih posljedica, svi su ostali na nogama. Tadašnji vlasnik kompanije odrekao se iste svojim potpisom - rekao je premijer.

- Kompanija danas ima nove dioničare i suvlasnike, država s funkcioniranjem te kompanije nema baš ništa, niti bi bilo dobro da ima. Štitimo interese građana i gospodarstva, u Hrvatskoj funkcionira ekonomija i standard građana je dobar - zaključio je odgovor.

Vidović Krišto nastavila je o slučaju sudara vlakova u Novskoj, aferi u Ini, - Ovo što vi činite jest veleizdaja - prozvala je premijera. - Sreća hrvatska je što ste se pogubili i otkrili te će vas narod pomesti u ropotarnicu povijesti - smatra.

9:40 - Na dnevnom redu 10 novih točaka. Prigovora nije bilo te je dnevni red utvrđen

9:38 - Gordan Jandroković otvorio 16. sjednicu Sabora

