Milanović: Ovo sa županom, to ide do vrha. Ponapijao se i to je zataškavano godinu dana...

Predsjednik Zoran Milanović susreo se danas s predsjedateljicom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović. Nakon sastanka, održali su zajedničku konferenciju za medije na kojoj je Milanović govorio o položaju Hrvata u BiH. Osim toga, osvrnuo se i na šefa SOA-e Daniela Markića koji je jučer iznio svoje izvješće.

"On je ravnatelj SOA-e, za koordinaciju službi smo nadležni ja i premijer, odnosno predsjednik i premijer. Predsjednik u više navrata u zadnjih godinu dana predlaže, dakle ja, da ne govorim o sebi u trećem licu, da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. Premijer potpuno protuustavno i otvoreno krši Ustav, ne želi suradnju tamo gdje ga Ustav na nju obvezuje. Dakle, ne tražim da mi bude svjedok na bar micvi ili drugoj ceremoniji, naprosto nas Ustav na to obvezuje. SOA je dužna pratiti i držati se dosta striktno smjernica koje dobiva od demokratski izabranog političkog vrha. To smo Vlada, odnosno premijer, i ja. Gospodin Plenković to arogantno i direktno otklanja kao mogućnost, to je kršenje Ustava, za to bi se trebalo odgovarati".

Milanović se osvrnuo i na pozive da odgovori ministru obrane Mariju Banožiću vezano uz izbor nasljednika ravnatelja Vojno-sigurnosne obavještajne agencije (VSOA) Ivice Kindera.

"Poziva se predsjednika da podrži nekog čovjeka kojeg uništavaju na ovaj način jer na ovaj ga način neću nikada prihvatiti. Nasilu ga se nameće. Pozivaju me da podržim kandidata kojeg je predložio Banožić. Kolega od ovog koji pijan ubija ljude i razvaljuje ograde po Slavoniji. Ali čekaj malo, kako on uopće zna o kome se radi. Kako zna o kome se radi kada ta osoba još nije ni saslušana na nadležnom odboru. To je naprosto sve potpuno izokrenuto naglavce. Ti me pozivaš da dam svoj potpis i svoju vjeru na ime osobe čije ime nisu spomenuli, koja još nije saslušana u tvom bijednom politiziranom odboru. Politiziranom u pitanjima najveće delikatnosti, a to je nacionalna sigurnost. Postoji procedura. Kandidata se saslušava na saborskom odboru. Nema ni pametni, ni konzistentnosti", rekao je. U nastavku konferencije, Milanović se dotaknuo i uhićenja župana Vukovarsko–srijemske županije Damira Dekanića te istaknu kako "to ide do vrha".

"Ja se katkada radujem nekoj vrsti nadmetanja, ali s tako tupim likovima imat takvu vrstu interakcije je bolno. Postaje organski bolno. Zakon to ne poznaje. Poznaje li zakon proceduru prema kojoj se napiješ, divljaš u autu i burgijaš okolo i mašeš kandžijom po selu, srušiš ogradu, streseš auto s časnim sestrama i onda krivotvoriš izvješće. Poznaje li to zakon? Ili je to stranačka legislativa koja to poznaje? Ovo što se dogodilo sa županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer. Da se župan neki u moje vrije ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema veze, e to brate, na nekom drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem. To je upropaštavanje države", zaključio je predsjednik. Premijer Andrej Plenković ubrzo se na konferenciji za medije osvrnuo na Milanovićeve izjave.

