Plenković odgovorio Milanoviću: Ponaša se protuustavno, stalno ruši Vladu, to ne dolazi u obzir

Predsjednik Zoran Milanović sastao se na Pantovčaku predsjedateljicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović na Pantovčaku te se nakon toga osvrnuo i na uhićenje župana Vukovarsko–srijemske županije Damira Dekanića te istaknuo kako "to ide do vrha"."Da se župan u moje vrijeme ponapijao i da je to zataškavano godinu dana, da premijer s tim nema veze, pričaj to, brate, na nekom drugom molitvenom doručku", rekao je Milanović. Ponovio je da premijer Plenković krši Ustav jer ga ne traži da sudjeluje na njegovoj bar micvi nego da se sazove sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Premijer Plenković se na konferenciji za medije osvrnuo na njegove izjave.

"Tko djeluje protuustavno, Milanović djeluje godinama protuzakonito. Ponaša se na neprimjeren protuustavan način i nastavlja stalno rušiti Vladu, vrijeđajući članove Vlade. Politička poruka, nakon što gledamo to ponašanje, tako se nije ponašao tako niti jedan predsjednik. Bavi se onim što nije njegov posao. Nema nikakve potrebe da s njime vodimo ozbiljan politički dijalog. Tretman koji on od nas dobiva je reakcija na njegovo protuustavno i protuzakonito ponašanje", kazao je.

"Načinom kako se ponaša dobiva odgovor Vlade RH. On nama za naše djelovanje ne treba. Ustav nas obvezuje u normalnim okolnostima i s normalnim ljudima. Politička poruka koju šaljemo je da ovakvo ponašanje predsjednika ne dolazi u obzir", kazao je.

"Pa nije ovo nekakva psihoterapija, da jedan dan slušamo uvrede a drugi dođemo na sastanak", dodao je.

Što je protuustavno, pitali su novinari: "Zadaća predsjednika je brinuti o skladu institucija".

Video: Milanović o Plenkoviću: Ovo društvo oko njega je zastrašujuće