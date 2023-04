Milanović objasnio albanskom kolegi zašto sporo napreduju prema EU: 'Da se ne lažemo'

"Albanija je već odavno trebala biti u puno višoj fazi integracije u EU. Nije bilo niti jednog realnog, političkog, sigurnosnog pa ni ekonomskog razloga da Albanija ne bude sada već pri kraju pregovora. To nije bila i nije postala prvenstveno zbog predrasuda", rekao je u predsjednik Milanović nakon sastanka s albanskim predsjednikom Bajramom Begajom koji je na Milanovićev poziv stigao u dvodnevni posjet Hrvatskoj, piše Dnevnik.hr.

"Ali nastavit ćemo govoriti o tome, toliko možemo pomoći. To je potrebno što je moguće prije i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da postanete dio EU društva, a jedini razlog zašto to nije tako su predrasude, da se ne lažemo, i to je činjenica protiv koje se možete boriti jedino riječima. Ako mi ne pomognemo Albaniji da postane dio Zapada, doći će netko drugi, to je dovoljno jasno", dodao je Zoran Milanović.

Komentirao je i status Kosova, dodavši da je ono realnost jer ih je priznala većina europskih zemalja pa tako i Hrvatska. "Srbija se tu nalazi u shizofrenoj situaciji, gdje koketira s odnosima s Rusijom. Većina građana Srbije je prihvatila realnost, no netko ih mora gurnuti u tom pravcu", rekao je.