'Od Milanovića tražimo da aktivira svoje ustavne ovlasti i odgodi proglašenje tog Zakona'

Jučer smo predsjedniku države Zoranu Milanoviću uputili prijedlog da aktivira svoje ustavne ovlasti i odgodi proglašenje, odnosno pokrene postupak ocjene ustavnosti prošlog tjedna izglasanih izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - obznanio je to danas na konferenciji za medije u Saboru zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić.

- Predsjedniku Milanoviću dajemo u ruke da on zaštiti vladavinu prava, pravnu sigurnost i načelo trodiobe vlasti kao vrhovna ustavna načela jer smatramo da su tim izglasanim izmjenama u čak tri zakonska članka povrijeđena ustavna prava, ustavne vrednote i trodioba vlasti. Recimo, u članku 5. toga zakona navodi se: "Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700 do četiri tisuće eura ili kaznom zatvora do 30 dana".

Taj članak je u cijelosti protustavan jer Sabor kao zakonodavac ne može propisati kazne, a ostavljati nekome drugome, u ovom slučaju izvršnoj vlasti, da određuje što je to točno kažnjivo. To je direktan sukob s općim civilizacijskim dobrom prihvaćenim i u deklaraciji UN-a. Kako prema proceduri predsjednik države u roku od osam dana mora proglasiti taj zakon, sad je jedini pravni korak na njemu da on učini ono što smatramo da treba. Naime, u ovom mandatu nikada se do sada nije tako eklatantno rušilo načelo ustavnosti hrvatskog zakona. I zato smo reagirali. Ovako se nešto nije dogodilo nigdje u našem okruženju. Slične propise ima Austrija, ali tamo se točno decidira koje se to pjesme, tekstovi i simboli ne smiju koristiti. Isto je i u Italiji. I u Njemačkoj. A mi smo ovim izmjenama zakona sve staviti u ruke izvršne vlasti, što dovodi u pitanje pravnu sigurnost građana - ustvrdio je Sačić dometnuvši kako je članak 26. istog zakona posve anakron jer govori o "društveno-političkim organizacijama" kojih u Hrvatskoj više nema.

- Doista se čudim kako su premijer, koji je magistar prava, i ministar, koji je doktor pravnih znanosti, ovakav eklatantno protuustavan tekst poslali u Sabor i na taj način izblamirali saborsku većinu - reče Sačić.

- Zastupnici u Saboru moraju propisivati sadržaj zakona i oni moraju građanima Hrvatske reći što je to kažnjivo, a što nije kažnjivo. Ne mogu to reći policija i sud - precizirao je Sačić.

Što bi po vašem mišljenju trebalo točno navesti, propisati u zakonu i što bi onda bilo zabranjeno, zanimalo je novinare.

- Ovaj zakon postoji još od 1977. i sad su se ovim prošlotjednim izmjenama povećale samo kazne za kršenje zakona. No u praksi smo vidjeli što je to značilo kada nešto nije točno definirano jer su se prventsveno kažnjavali oni koji su izvikivali pozdrav "za dom spremni" vezano uz obljetnice HOS-a i komemoracije HOS-ovcima. S druge strane, nošenje zvijezde petokrake i pjevanje pjesme "Druže Tito mi ti se kunemo" uopće nisu bili kažnjivi po tom zakonu. Ove su izmjene šlampavo bile upuštene u javnu raspravu koja je trajala tek sedam dana. I to se najvjerojatnije dogodilo na zahtjev Milorada Pupovca, pa bih rekao da je to "lex Pupovac" koji je donesen upravo uoči komemoracije u Jasenovcu i uoči komemoracije žrtvama Bleiburga kako bi se svi politički neistomišljenici kažnjavali većim novčanim kaznama i mogućnošću odlaska u zatvor - uzvratio je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

Da vi pišete zakon, biste li izrijekom zabranili pozdrav "za dom spremni", pitali su novinari Sačića, a on je uzvratio riječima iz kojih je još jednom posve jasno da Suverenistima pozdrav "za dom spremni" ni na koji način nije sporan.

- Kada ćemo mi pisati zakone, onda ćemo se isključivo voditi rezolucijama Europskog parlemnta o osudama zločina nacizma, fašizma i svih totalitarističkih sustava, usto poštujući i naše ustavnopravne vrednote. To je okvir u kojem se treba tražiti ono što se treba zabraniti ovim zakonom. Što se tiče pozdrava "za dom spremni" držat ćemo se presuda Visokog prekršajnog suda iz 2019. i time ćemo se u cijelosti ograditi od svakog totalitarizma, nacizma i fašizma. Ali ako se određeni pozdravi i simboli, koji su u hrvatskim zakonima već legalizirani jer su dio onoga što se nosilo i pjevalo u Domovinskom ratu i kao takvo nije zabranjeno, kako je utvrdio i sud i međuresorna komisija za suočavanje s prošlošću koju je premijer Andrej Plenković osnovao još 2016., onda ćemo to uvažavati. I Visoki prekršajni sud i ta međuresorna komisija rekoše da se legalne postrojbe HOS-a proizašle iz Domovinsnog rata ni na koji način ne mogu dovoditi u kontekst s NDH i fašističkim režimom - kazao je Sačić.

