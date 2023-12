Milanović o prosvjedu poljoprivrednika: Neka Plenković sjedne i razgovara s njima, kao što sam i ja 2014.

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Bedekovčini na obilježavanju Dana Općine, a nakon svečanosti je dao izjave za medije te se osvrnuo na slučaj afričke svinjske kuge u Hrvatskoj te prosvjede poljoprivrenika koji traju već više dana. Osvrnuo se na 2014. te kazao kako je i tada Andrej Plenković dolazio pozdraviti prosvjednike branitelje.

- Možete biti sigurni da je tamo bilo ljudi od interesa. Niste čuli niti mene, niti Josipovića da smo ikada komentirali tko se tamo okuplja. ''Neki ljudi''. Ali je Plenković tamo bio, možda je on bio od interesa za saborske službe da malo tamo pozdravi ekstremiste. Nije ovo sad tajna nuklearnog oružja, ali to ukazuje na neke druge poremećaje - pojasnio je pa komentirao i same prosvjede oko ASK-a.

- Nisam to komentirao jer nastojim igrati fair play, iako igram s prljavcima. U nekim državama bi i ubili i valjda pola svinja. Upravo Litva obilježava 10. obljetnicu njene veličanstvenosti svinjske kuge i to je tako. Je li tu ministarstvo moglo napraviti više, i ne i da. Ne pokušavam raditi politički profit, tu postoji politička konkurencija koja pokušava nešto ušićariti. Neka Plenković sada sjedne i razgovara s ljudima, kao što sam i ja sa šatorašima - dodao je, dodajući kako ih nije optuživao da su ''rušitelji ustavnog poretka''.

Komentirao je i ispitivanje pritvorenih Boysa te izjave premijera Andreja Plenkovića koji je kazao kako Milanović šteti svojim izjavama.

- On laje, ja to pokušavam ne komentirati u interesu tih ljudi. Ja sam rekao svoje mišljenje i svoje prognoze, ali to upiranje prstom je takva udbaška metoda. Moram se vratiti na napad na Banskim dvorima - čovjek je optužio mene da sam izazvao nekog sumanutog mladića svojom izjavom od prije pet godina da zapuca na Banske dvore. On si to dopušta, da. Nikoga nisam prozivao, niti Plenkovića kada sam govorio o grčkom pravosuđu. On je imao potrebu upirati prstom, a njega nitko nije prozvao niti jednom riječju. Gojenac je okolo davao dobre vijesti, pa tu nema ničeg dobrog. ''Europske vrijednosti'', miči mi se s tim vrijednostima, znam ja što je to. Idemo pričati o interesima, a vrijednosti uči u školi - poručio je.

Poručio je kako problem Jakuševca, nakon što je jutros došlo do novog odrona, Zagreb ne može riješiti sam.

- Neka mu Vlada pomogne oko toga, ali za stvarno, a ne ''planovima za Slavoniju'', koji je valjda isprazniti je što prije - poručio je.