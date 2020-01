Milanović ne želi Matanovića, Hranj ispunjava sve uvjete

Inauguracija novoizabranog predsjednika RH Zorana Milanovića bit će održana za 20-ak dana, no posao ne čeka. U tijeku su razgovori između ekipe aktualnog premijera Andreja Plenkovića i Milanovićeva tima oko izbora i imena novog načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH, što je neodložan posao s obzirom na to da sadašnjem načelniku, generalu zbora Mirku Šundovu četverogodišnji mandat istječe krajem veljače, a već 1. ožujka morat će biti imenovan njegov nasljednik.

Već u svojim prvim nastupima nakon izbora za predsjednika države Milanović je govorio o dva predstojeća važna imenovanja, jer za tri mjeseca istječe i mandat ravnatelju SOA-e Danielu Markiću i tu je Milanović odmah bio jasan i kazao kako smatra da je to najprije posao Plenkovića i njegove Vlade, te da čeka da oni predlože novo ime ili produljenje mandata. No, kada je u pitanju imenovanje načelnika Glavnog stožera, Milanović drži da to jest u njegovoj punoj ingerenciji, te da on tu ima “neke svoje ideje”. Ustvrdio je kako sve mora biti kompromis, no kako ta osoba sigurno ne može biti netko tko ne ispunjava cijeli niz egzaktnih uvjeta.

Visoka očekivanja

Večernjem listu tada je iz Milanovićeva kruga potvrđeno da su postavljeni visoki kriteriji, to mora biti osoba s visokom stručnom spremom, poželjno i s magisterijem i doktoratom, koja je bila sudionik Domovinskog rata i koja je završila ratnu školu u zemlji ili inozemstvu, a najbolje u SAD-u. Jedan od kriterija je i da ima i iskustvo rada u Glavnom stožeru OSRH i Ministarstvu obrane, “odnosno da zna način kako radi i Glavni stožer i resorno ministarstvo, te da odlično govori engleski jezik”. Novoizabranom predsjedniku bitno je i da ima “iskustvo u zapovijedanju, ali i da nema nikakvih sumnji da je kandidat na bilo koji način koketirao s politikom jer to ne bi imalo nikakvog smisla”.

