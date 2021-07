Milanović Korčulanima: S Pelješkim mostom bit ćete bliže

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je građanima Korčule čestitao Dan grada Korčule te se osvrnuo i na bolju povezanost otoka završetkom izgradnje Pelješkog mosta. “S ovim mostom bit ćete bliže i to je jedna velika stvar za Hrvatsku i neka nama tog mosta“, rekao je Milanović na svečanoj sjednici korčulanskog Gradskog vijeća u prigodi dana Grada Korčule. Naglasio je da je Europska unija dobar i koristan izbor za Hrvatsku.

"Europska unija za mene danas je prvenstveno jednako novac, novac kojim je izgrađen Pelješki most, novac kojim je sagrađen i Čiovski most, to je ono što nam Europska unija daje i s time treba biti zadovoljan. U Europskoj uniji povezuje nas dosta toga, ali nas isto tako i razdvaja, razlikujemo se, velike su razlike između zemalja i što si manji trebaš više čuvati svoje. I zato moja poruka je: uzmite taj novac“, rekao je.

Govorio je predsjednik Milanović i o važnosti turizma za razvoj Korčule.

"Živite od turizma i držite se epidemioloških mjera. Onaj tko je cijepljen bi trebao imati poruku da će mu život biti normalniji. Tu se još malo tražimo i gubimo, ali je bitno da nam mentalno zdravlje ne posrne“, poručio je.

Ponovo je pozvao ljude da se cijepe i da se ne boje "jer je cjepivo veliki trijumf ljudskog znanja, znanosti i uloženog novca da se za samo godinu dana razvije nešto što se inače razvija godinama, što je djelotvorno i što uistinu spašava život".

Također je naveo da ne treba prokazivati i upirati prstom u one ljude koji se ne žele cijepiti, iz nekih svojih razloga, ali da će tim ljudima u nekim stvarima život biti teži. Na sjednici su, uz prigodan program, gradonačelnica Korčule, Nika Silić Maroević i predsjednica korčulanskog Gradskog vijeća Marija Šegedin uručile javna priznanja Grada Korčule za 2021.

Također su proglašeni sportaši Grada Korčule za 2020. kojima je nagrade uručio predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Korčule, Ante Bojić. Predsjednik Milanović obišao je ranije i obnovljeni Muzej Grada Korčule, koji je zasjao u novom modernom ruhu i za koji je rekao da oslikava dušu Grada Korčule.

„Možete biti ponosni na taj Muzej, sve što se vidi u tom Muzeju je plod vašeg rada, vašeg novca, ali i vašeg ukusa i stila“, dodao je.