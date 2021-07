Milanović o Pelješkom mostu: To je velika stvar za Hrvatsku, stvarno je nebitno što nisam bio tamo

Predsjednik Zoran Milanović boravi na Korčuli, gdje je u društvu gradonačelnice Grada Korčule Nike Silić Maroević i predsjednice Gradskog vijeća Grada Korčule Marije Šegedin obišao obnovljeni korčulanski Gradski muzej. Nakon obilaska muzeja sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u prigodi Dana Grada Korčule.

Nakon toga Milanović je odgovarao na pitanja novinara. Na pitanje o Pelješkom mostu i o tome kako nije bio pozvan na sinoćnju svečanost prigodom spajanja posljednjeg segmenta, kazao je: "To je velika stvar za Hrvatsku, stvarno je nebitno što nisam bio tamo. To je velika stvar, Hrvatska je sada spojena."

"Ja bih htio zahvaliti onim ljudima koji su zaslužni u onom razdoblju – tadašnji ministar Hajdaš-Dončić, čovjek koji se i ne spominje, Edo Kos iz Poreča koji je bio direktor Hrvatskih cesta. To su ljudi koji su politički i tehnički odradili sav posao. Njima svaka čast. Odluka je bila donesena 2013. da se sav novac uzme za Pelješki most i pristupne ceste. Bila je dilema što će nam ostati, ali rekli smo da idemo. Počelo je 2005., još ranije, od Šprlje, skoro 20 godina. Jest dugo, ali vrijedilo je čekati", kazao je Milanović.

"Ni kao premijer nisam išao na otvaranje nekih dionica cesta, primjerice Sv. Kuzam, Krk, važna dionica kod Rijeke, ali nisam otišao na to otvaranje, sve je to neki proces. Gospodina Oreškovića sve je to dočekalo na stolu i u srpnju 2016. je poslano. Znate kako je u Hrvatskoj, kad bageri tek iziđu, ništa nije gotovo. Dobra je bila odluka da se sav novac uloži u Pelješki i Trogirski most", kazao je.

O izbacivanju iz SDP-a

"Ja o tome neću razgovarati", kazao je na pitanje o izbacivanju nekih članova SDP-a iz stranke.

Vrhovni sud

"Vidio sam da su dvojica sudaca najavila da će se javiti na javni poziv i sada se vidi da je taj javni poziv zamišljen kao jedan oblik protuustavnog pritiska na predlagatelja. Ja mogu shvatiti potrebu nekih ljudi da budu stalno u medijima, da se stalno o njima piše, da budu stalno na nekim visokim funkcijama. Međutim, imam prijedlog za njih. Neka se počnu baviti politikom, neka izađu pred ljude, neka ih ljudi biraju, a ne neke interesne grupice. Činjenica je da nakon što sam bio premijer u teškom, turbulentnom vremenu, stanovnici ove naše zemlje izabrali su me za predsjednika, valjda sam koji glas dobio i zbog nekih stvari koje smo napravili na Pelješkom mostu. Suci koji se žele baviti politikom moraju se deklarirati, a ja im poručujem da to boli, otpadaju uši od bola", kazao je.

Najava da će se Turudić javiti na javni poziv

"Javni poziv je tu, Ustavni sud, zavičajni klub HDZ-a se dogovorio i takav će biti svaki sljedeći proces dok se zakon ne promijeni. Ja neću popustiti nikakvom pritisku, ja mogu samo zamisliti kako će se postaviti dio klana i družine kada se jedan od njihovih kandidira za Vrhovni sud. Dok ja imam ulogu, igrat ću je sa svim žarom", poručio je.

Kazao je da će predložiti osobu koja je dobra kao i Zlata Đurđević. "Zlata Đurđević prošla je kroz laži, njoj još jednom hvala, a osoba koju ja predložim neće biti lošija, bit će dobra. Ja znam koja je to osoba", kazao je.

Rekao je da ove godine na godišnji ide na Hvar, ali dodao je da će i dalje to biti radno i da zapravo nema godišnjeg.

Na pitanje bi li volio otvoriti Pelješki most, kazao je: "Vlada otvara, neka mosta, ja se ne guram tamo gdje me ne zovu, jedino sam se gurao na političke položaje i dužnosti, ali to je teška utakmica ako te ljudi odbiju."

