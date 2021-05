Milanović: Koju to moć ja imam, osim javne riječi kojom ukazujem da je HRT postao obiteljsko politički kombinat

Nakon što je HRT reagirao na oštre riječi koje im je uputio predsjednik republike, ponovno se oglasio i sam Zoran Milanović.

"Oglasilo se Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, zabrinuto i uplašeno mojim riječima, jer me vide kao izravnu prijetnju i, kako pišu, napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Koju to moć ja imam, osim javne riječi kojom ukazujem da je HRT postao obiteljsko politički kombinat koji o trošku svih građana servisira HDZ i Plenkovića? Nije to moć, već istina, ona riječ koju HRT-ovi poslušnici redovito izbacuju iz programa po želji uređivačke politike središnjice.

I još se usude zucnuti o novinarskim slobodama, ti isti nepotpisani „ravnatelji“ koji svoje novinare progone po sudovima nakon što su kvalitetne ili potjerali konkurenciji ili ušutkali. Ne bojte se, ravnatelji kombinata s Prisavlja, proizvodit ćete ljepšu stvarnost i prokazivat nepodobne sve dok je moć kod Plenkovića jer zato vas ima", poručio je Milanović putem Facebooka.

Podsjetimo, Milanović je danas u Splitu novinarki HRT-a, između ostalog, kazao: "Gori ste od Yutela, na Yutelu su bili ljudi koji su vjerovali u glupost, a vi ste korumpirani".

Potom se oglasio i HRT.

"Hrvatska radiotelevizija (HRT) najoštrije osuđuje istup predsjednika Republike Hrvatske danas u Splitu tijekom kojeg je napao novinare HRT-a optužujući ih da su prevaranti i državna sramota. HRT smatra da je ovo neprimjeren govor u javnom prostoru te podsjeća predsjednika RH na odredbe članka 38. Ustava RH o slobodi medija. Nažalost, HRT ne može protumačiti današnje poruke predsjednika RH drukčije nego kao napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Izražavamo zabrinutost zbog otvorenog aludiranja da će HRT i njegovi zaposlenici doživjeti sudbinu nekadašnjeg Vjesnika. To je izravna prijetnja javnom medijskom servisu i njegovim zaposlenicima", stoji u priopćenju HRT-a.

