M. Rakić: Milanovićev istup ispod svake razine, M. Lilić: Izjave su mu posve neprimjerene

Predsjednik Zoran Milanović boravio je u četvrtak u Splitu gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom blagdana sv. Dujma. Po izlasku iz HNK stao je pred novinare i počeo odgovarati na pitanja.

U jednom je trenutku upitan o Zlati Đurđević koja se u jučerašnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno sučelila s Lanom Peto Kujundžić i Šimom Savićem za predsjednika Vrhovnog suda. Novinari su htjeli čuti od Milanovića zašto je njegova kandidatkinja Đurđević voditelja Mislava Togonala optužila za pristranost, neprofesionalnost i laži kazavši mu na kraju emisije da se cijelo vrijeme osjećala kao na optuženičkoj klupi te da joj je lagao kad ga je pitala tko će sve biti pozvan u emisiju.

"U emisiji Otvoreno urednik Yutela ju je prevario", rekao je Milanović. Dodao je da je lopovluk da je u emisiju naknadno ubačena četvrta osoba, koja nije sklona Đurđević.

Netko od novinara mu je dobacio da to nije točno.

"To je apsolutno točno", rekao je Milanović.

"Vaš kolega je običan prevarant. To je bilo tendenciozno. Ona je došla u emisiju na povjerenje. Ona je dužna znati tko dolazi u emisiju. Ona je došla u emisiju polemizirati s ostalim kandidatima, ne s četvrtom osobom. To nije prvi put napravio. I vi i Togonal primate plaću, to je lopovsko ponašanje, lopovluk", rekao je Milanović novinarki HRT-a.

"Uzurpirate prostor, ajmo druge televizije. Yutel radi za HDZ. Idite na tržište, da vidimo koja će vas televizija zaposliti. Vi ste državna televizija, vaš politički program je sramota, gora od Sovjetskog saveza. To kažem kao predsjednik, to misli većina ljudi", rekao je Milanović jednom drugom novinaru HRT-a u Splitu.

"Vi ste plaćenici jedne opcije, ovo je sramota. Vi ste korumpirana televizija", završio je Milanović.

Međutim valja istaknuti kako ovo nije prvi Milanovićev napad na HRT u kojem je tu televizijsku kuću nazivao "Yutelom koji služi HDZ-u". S druge strane i premijer Andrej Plenković nerijetko upada u okršaje s novinarima, ali doduše ne HRT-ovim nego onima s N1 televizije kojima na svojim presicama zna spominjati urednike, ne želi im odgovarati na pitanja ili im sugerira pod kojim naslovima trebaju plasirati vijesti.

Za stručni komentar o političkom dociranju novinarima, što u Hrvatskoj postaje sve češći slučaj, obratili smo se Miroslavu Liliću i Mirjani Rakić - umirovljenim bardovima i prekaljenim novinarima koji su ostavili dubok i neizbrisiv trag u hrvatskom medijskom prostoru ali i na Prisavlju.

"Naravno da je Milanovićev istup posve neprimjeren. Tako se jednostavno ne smije razgovarati u javnom diskursu, a pogotovo ne prema novinarima na terenu koji i nemaju dodirnih točaka s uređivačkom politikom. Međutim, kao bivši HRT-ovac i čovjek razumijem Milanovićevu intenciju. HRT se u nizu slučaja nije odnosio korektno prema Milanoviću", kaže Lilić.

Upitali smo ga na što točno misli.

"Pazite, ako je netko javna televizija onda nema sumnje da treba biti objektivan i svim relevantnim dionicima hrvatskoga društva omogućiti istovjetan tretman. Često su se događale situacije da tekuća vijest o Vladi RH u središnjem dnevniku HRT-a traje po 45 sekundi, a vijest o Milanoviću po 5 sekundi. To vidim ja kao profesionalac, ali vjerujte da to narod vidi, pogotovo u vrijeme pandemije koronavirusa kad većina naših građana boravi ispred televizora i ima priliku detaljno pratiti HRT ali i N1, RTL te Novu TV", kaže Lilić dodavši kako tri komercijalne televizije RTL, N1 i Nova TV imaju objektivniji pristup pri sakupljanju, izradi i plasiranju vijesti od HRT-a koji je u jednoj vrsti simbioze s politikom".

Lilić je kazao kako općenito ne vjeruje u opstanak i život medija koji u 21. stoljeću nisu spremni objektivno izvještavat i propitivati vlast.

"Mislim da one televizije, portali, tiskani mediji i radio stanice koje nisu objektivne i ne usude se stajati na strani naroda nemaju blistavu budućnost na tržištu. Danas živimo u vrijeme interneta, sve je dostupno svima. Sad i odmah. Ništa se ne može sakriti i to građani znaju. Stoga oni mediji koji nisu objektivni, koji prešućuju i koji nisu kritički raspoloženi imaju sve manje utjecaja i ne bi se trebali čuditi što rapidno gube gledatelje, čitatelje i slušatelje", zaključuje Lilić.

Mirjana Rakić pak nije htjela ulaziti u problematiku HRT-a kazavši kako prati sve što se događa ali ne želi komentirati rad svog bivšeg poslodavca.

"Ja mogu samo reći da je Milanovićev istup ispod svake razine iz dva razloga. Prvi je taj što na taj način afirmira jednu toksičnu klimu koja ionako vlada u hrvatskom društvu i vezana je za prijezir prema novinarima. Drugi razlog je taj što zapravo ponižava i omalovažava tisuće ljudi novinarske struke koji krvavo i besprijekorno obavljaju svoj posao. Zamislite da je to rekao prodavaču, automehaničaru, profesoru. Bio bi puno veći problem nego što je sada. Kao da je u ovoj državi normalno gaziti novinare", kaže Rakić.

"Pritom mislim na bilo kojeg političkog moćnika koji se drzne uređivati medije. Nije bitno radi li se o Milanoviću, Plenkoviću ili nekom trećem. Politika treba biti što dalje od medija", tvrdi Rakić.

Dodajmo i to da je u međuvremenu regirao i HRT.

"Hrvatska radiotelevizija (HRT) najoštrije osuđuje istup predsjednika Republike Hrvatske danas u Splitu tijekom kojeg je napao novinare HRT-a optužujući ih da su prevaranti i državna sramota. HRT smatra da je ovo neprimjeren govor u javnom prostoru te podsjeća predsjednika RH na odredbe članka 38. Ustava RH o slobodi medija. Nažalost, HRT ne može protumačiti današnje poruke predsjednika RH drukčije nego kao napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Izražavamo zabrinutost zbog otvorenog aludiranja da će HRT i njegovi zaposlenici doživjeti sudbinu nekadašnjeg Vjesnika. To je izravna prijetnja javnom medijskom servisu i njegovim zaposlenicima", stoji u priopćenju HRT-a.