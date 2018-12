Milanović kandidaturi za Pantovčak bliži nego ikada

Ne tako davno, prije svega četiri i pol mjeseca, činilo se da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović već osigurala pet godina drugog mandata, da nema toga koji bi je mogao ugroziti na njezinoj poziciji. Dovoljno se samo sjetiti prizora sa stadiona Lužnjiki u Moskvi. Pada kiša, a predsjednica stiže na teren za ruku vodeći francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Ljubi prvo naše, pa Francuze, ljubi suce, ljubi i pokal. Odlazi vatrenima u svlačionicu, potom dovodi i Vladimira Putina, glavom i bradom. Dijelu hrvatske javnosti za to se vrijeme diže kosa na glavi. Optužuju je da nas sramoti, da krade šou i u svakoj situaciji sebe stavlja u prvi plan. No većina je na njezinoj strani. Sve joj se honorira, Facebook i Twitter gore od pohvala, a zadivljuje i svjetske medije. The Sun, India.com, Bild... svi su pisali o Kolindi Grabar-Kitarović, a njezin je rejting u anketama samo rastao i rastao.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Danas je početak prosinca, predsjednica je i sasvim sigurno i dalje najveći favorit, ali čini se i da se trend polako mijenja i da ulazak u utrku s njom više ne izgleda kao izgubljena utakmica u startu. Koštali su je i koketiranje s desnicom i sukob s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji odražava sukob unutar samog HDZ-a, a tek će se vidjeti hoće li joj naštetiti i afera SMS, koja je, prema pisanju tjednika Nacional, preko Milijana Brkića i njezina savjetnika Vlade Galića povezuje s akterima poput falsifikatora Franje Varge i zbog čega je došlo čak i do nabacivanja s pojmom “državni udar” između predsjednice i premijera.

Dobro mu ide na novom poslu

No jedno je već sada sigurno, ova promjena trenda najviše će odgovarati jednom čovjeku u državi – Zoranu Milanoviću.

Bivši premijer i šef SDP-a, otkako je podnio ostavku u SDP-u i „napustio“ politiku, više je puta kazao da je stranačka politika za njega prošlost. Ali baš nikada nije do kraja zatvorio vrata opciji da se u politiku i vrati, i to upravo preko predsjedničkih izbora. Za tu je opciju, kažu naši izvori, posebno bio zagrijan početkom prošle godine. Prema nekim je planovima čak planirao objaviti svoju kandidaturu do kraja ove godine ili najkasnije početkom iduće. Međutim, od tada se do danas nekoliko puta i „ohladio“ vjerojatno svjestan da mu ni okolnosti nisu išle baš na ruku. Može se čuti i da ga je jedna anketa poprilično poljuljala, a prema kojoj ga je Kolinda Grabar-Kitarović debelo „šišala“ u podršci javnosti. Pa se Milanović odlučio posvetiti svojemu novom poslu, konzultantskoj tvrtki, koji mu, kažu dobro upućeni, jako dobro ide. Na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld imenovan je predsjednikom Diplomatskog vijeća, a često održava i predavanja na raznim sveučilištima i institucijama na koja ga se poziva kao bivšeg premijera, a koja su navodno jako dobro plaćena. Upravo ja na jednom takvom, doznajemo, bio i ovog tjedna, i to u Kini u koju je putovao i prije nekoliko mjeseci.

– Zoran Milanović nije samo bivši premijer. On je bivši premijer s odličnim poznavanjem prilika u Europskoj uniji, sa znanjem i kontaktima u diplomaciji, o svijetu, geopolitici, bivši je premijer koji shvaća procedure i kao takvoga ga se i poziva da održi predavanja. To što je bivši premijer bez toga svega ne bi značilo gotovo ništa. Bill Clinton to je naplaćivao milijun dolara, Tony Blair pola milijuna, Gerhard Schröder oko stotinu, a i Zoran Milanović sigurno dobije jako lijep novac za hrvatske prilike – kaže naš izvor blizak Milanoviću.

No Zoran Milanović nikada nije djelovao kao netko tko se isključivo “pali” na dobru zaradu. On je prije svega politička zvijer, a strast prema politici kod takvih ljudi ne iščezava preko noći. Tako da je cijelo vrijeme i te kako pratio sve što se događa na hrvatskoj političkoj sceni, kalkulirao, vagao šanse i danas je, kako kažu, kandidaturi ponovno bliže nego ikada dosad. Konačnu odluku, kažu upućeni, još nije donio, ali joj je jako blizu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Da je pretjerano zagrijan za tu poziciju, nije. On oduvijek smatra da je to figurativna funkcija, ali bude li se morao tako suprotstaviti kompletnom političkom ludilu kojem svjedočimo, a za vrijeme kojeg nemamo jasne i snažne oporbe, on bi to mogao učiniti. Sve što se događa, sve je skrenulo u krivi smjer. Svjedoci smo radikalizacije cijelog društva, na djelu je ultrakonzervativna revolucija i, ako je išta sigurno, onda je sigurno to da Plenković ne bi mogao raditi sve što bi htio i što mu padne na pamet da je na Pantovčaku Zoran Milanović. I to je jedino što bi ga u cijeloj priči moglo motivirati na povratak i, ako se na kraju doista i kandidira, bit će to upravo iz tih razloga. Znam da zvuči kao teški klišej, ali ako doista uđe u utrku, bit će to zato što ga narod želi i treba – kaže izvor blizak Milanoviću.

SDP-ovi problemi

Kada će, donese li takvu odluku, kandidaturu i najaviti, u ovom trenutku prerano je govoriti, no vjerojatnije je da se to ipak neće dogoditi u ovoj godini, nego idućoj, možda čak i nakon izbora za Europarlament. I dok dio izvora oko bivšeg premijera otvoreno govori da će u slučaju kandidature izići iz SDP-a, ima i onih koji tvrde da to i nije baš tako i da bi Milanović na te izbore vjerojatnije išao kao član svoje stranke. Za što su potrebni i neki preduvjeti, odnosno, objašnjavaju, potrebno je da SDP raščisti svoju unutarstranačku situaciju jer Milanović ne želi da se preko njegove kandidature lomi situacija u SDP-u, odnosno da on bude taj od kojega će se očekivati da pokrene stranku koja prolazi možda i najteže dane.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Milanović bi uvijek bio kandidat sam za sebe, ali ako ide u tu utrku, ići će kao SDP-ovac. O kandidaturi ozbiljno razmišlja, nije još do kraja odlučio, vrlo je blizu odluke, a ono što ga lomi da je i donese, pretpostavljam, velikim je dijelom SDP i situacija u stranci. Tu je problem. Zbog toga sam siguran da će, odluči li se na kandidaturu, čekati s objavom do euroizbora jer ne želi ući u predsjedničke izbore dok god je SDP u trenutačnom stanju zato što bi se doista našao u nemogućoj situaciji, a to je da kao predsjednički kandidat sudjeluje u SDP-ovu razrješavanju unutarnjih problema. To je jako teško. S druge strane, Davor Bernardić preživjet će do euroizbora i na njima, vjerojatno, doživjeti fijasko nakon kojega će početi proces razrješavanja stanja u stranci. U tom slučaju Milanovićeva kandidatura može biti paralelan proces izborima u SDP-u, ali tako da Milanović nije pokretač promjena. Da sada objavi kandidaturu, upravo bi on bio taj pokretač, sve bi oči bile uprte u njega i svi bi se pitali pa kako će Zoran dobiti s ovakvim SDP-om – kaže naš izvor iz SDP-a.

Kad bi se stvari tako odigrale, dodaje, Milanović se kandidirao nakon euroizbora, a u SDP-u paralelno počeo proces raščišćavanja i stabilizacije, u tom bi slučaju i sam Milanović, vjeruje, postao točka stabilnosti koja bi pomogla da se stanje u SDP-u riješi, ali ne tako da ovisi o njemu.

Mnogi naši sugovornici vjeruju da Milanović nije bez šansi. U slučaju kandidature, vjeruju, ušao bi u drugi krug, a tamo je opet sve moguće.

– On sigurno ima velike šanse. Naravno, ne treba HDZ nikada podcijeniti, ali kad bi Milanović bio taj koji bi ušao u drugi krug, oko njega bi se okupio dobar dio oporbe. Pa i glasači HNS-a bili bi, prirodno, za njega – kaže naš izvor iz SDP-a koji dodaje i da Milanović već razmišlja i o temama s kojima bi mogao nastupiti u kampanji, a koje se praktički same nude na pladnju, od veza s podzemljem, Zdravka Mamića u bijegu, Ivice Todorića... i o ljudima s kojima bi krenuo u tu bitku i koji bi u slučaju pobjede bili i dio najužeg tima. A tu je, kažu izvori, jako malo ljudi iz SDP-a.

– Naravno da bi se oslonio na neke svoje ljude iz stranke, ali s njim bi došli i neki novi ljudi uglavnom iz diplomatskog miljea u kojem je i sam bio i s kojima se i nastavio družiti – kaže naš izvor.

Oporba u ovom trenutku nema nijednog drugog jakog kandidata oko kojeg bi se mogla okupiti. I to i jest razlog zbog kojeg većina šefova oporbenih stranaka upravo Milanovića zaziva da se otisne u tu utrku. Drugo ime koje se u tom kontekstu najčešće spominje i zaziva ono je bivše šefice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalije Orešković koja za sada tvrdi da je Pantovčak ne zanima i da se priprema za buduće parlamentarne izbore. Iako je i to nešto što se brzo može promijeniti.

No ono što je sigurno jest to da je Zoran Milanović vjerojatno jedini kandidat oko kojeg bi se veći dio oporbe uopće mogao okupiti u slučaju njegove kandidature. Jer bi u tom slučaju od tih izbora odustala i šefica Glasa Anka Mrak Taritaš i šef HSS-a Krešo Beljak kojima oni mogu biti prilika za promoviranje sebe i svojih stranaka.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Želi ga i oporba

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u svemu je tomu možda i najveći zagovaratelj Zorana Milanovića. Što nije čudno s obzirom na to da je upravo Milanović „spasio“ HSS kada mu je dao pet sigurnih mjesta na listi za parlamentarne izbore. U posljednjem intervjuu Večernjem listu koji je Beljak dao početkom studenoga otvoreno je kazao da drži da Zoran Milanović može pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović.

U sličnom je tonu nastavio i bivši SDP-ovac, a danas predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić koji je pozvao cijelu oporbu da se ujedini oko jednog kandidata dajući upravo Milanoviću velike šanse.

– Lijevi centar treba imati jednog kandidata oko kojega bi se svi trebali okupiti ako mislimo pobijediti na izborima za predsjednika države. Trenutačno imamo trivijalan kičasti populizam Kolinde Grabar-Kitarović bez imalo političkog sadržaja. Samo jedan ozbiljan politički lider sa stavom može vratiti smisao politike na Pantovčak, a Zoran Milanović jedan je od takvih. Milanović sam mora odlučiti želi li se kandidirati, a ljevica se treba okupiti oko jednog kandidata ako želi promjene, bez toga Hrvatska će sve više tonuti u mrak populizma i desničarenja predsjednice, HDZ-a i njihovih satelita – uvjeren je Mrsić.

Kako stvari stoje, čini se da bi im Milanović svima mogao ispuniti želju i doista se odvažiti na još jednu političku bitku. Želi li to doista, za početak će se trebati malo češće pojavljivati na sceni i pokazati da je još tu i da se na njega i te kako može računati, a što su mnogi i savjetovali zadnjih dana. Slučajno ili ne, prošle se subote pojavio na HSS-ovu okruglom stolu u povodu stote godišnjice govora Stjepana Radića. Došao bi, kažu oni koji su mu bliski, rado i na neki sličan događaj u SDP-u da događaje toga tipa njegova stranka organizira. Ali Partija ovih dana ima drugog posla!

