Milanović: Jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske, to smo vidjeli 90-ih godina

Predsjednik Zoran Milanović stigao je na vojni mimohod. - Ovo će biti jedan lijep dan, lijepo druženje, manifestacija sloge, normalnosti, Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Potpuno smo svjesni i želim da toga budu svjesni oni koji dolaze iza nas, da je ova pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva uz minimalnu pomoć iz inozemstva, to je čini još puno većom. Ovo govorim radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine, to je lekcija za sutra. Ne dao Bog da se nešto dogodi, imamo saveznike, ali na kraju svoj si na svome i ovisiš o sebi. Ponavljam to često, jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske. Mi smo to shvatili 90-ih godina, drugi u Europi srećom to nisu morali proći - rekao je predsjednik Milanović.

Upitan je i što mu je najimpresivnije od vojne opreme koja će danas biti prikazana. - Najimpresivniji su mi ljudi, postrojbe - kazao je predsjednik.

