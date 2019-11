Milanović: Ukazivat ću na lopovluk. Stavom, gardom, vikom, ali ne lupanjem šakom o stol

U zagrebačkoj Tvornici kulture predsjednički kandidat Zoran Milanović održato je prvi predizborni skup.

"Ovlasti predsjednika su takve kakve jesu, sve druge priče su put u tiraniju i autokraciju, a protiv toga sam se borio. Današnji datum je sasvim slučajno određen. To je datum kada se dogodila jedna jeziva, a druga veličanstvena stvar. 9. studenog započelo je ono dušmansko nasilje u Europi, to je bila Kristalna noć. Ljudi su ubijani samo zato koje su vjere. Drugi važan dan je pad Berlinskog zida", kazao je Milanović.

"Mi nakon 30 godina moramo stvarati novu državu. Država nije sama sebi smisao već da se u njoj osjećamo sretno", dodao je.

"Bit ću neka vrsta hrvatskog vrhovnog pravobranitelja", kazao je. "Povjerenje u pravosuđe ne postoji", rekao je.

"Ukazivat ću na lopovluk. Korupcija to je lijepo ime za ono što narod zove lopovluk, to je strast i pohlepa da se uzima tuđe, da se uzima iz zajedničke blagajne. To ću mijenjati. Stavom, gardom, vikom ako treba, ali ne lupanjem šakom o stol, ne formiranjem ilegalnih vlada u sjeni...", rekao je Milanović.

"Hrvatska vojska, predsjednik ne treba glumiti vrhovnog zapovjednika 24 sata. To poziranje od mene nećete vidjeti", kazao je.

"Zagovornik sam antifašizma. To nije ideologija, to je otpor. Otpor crnokošuljašima. Antifašizam je povijesni fenomen koji se u Hrvatskoj kako gdje doživljava različito. Tvrdim i zabrinut sam da je Hrvatska ispunjenjem strateških ciljeva ispunila svoje poslanje i da se dalje sve svodi za borbu za vlast", kazao je.