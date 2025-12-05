Naši Portali
POD ISTRAGOM USKOKA

Mikulić zatražio 6+6: Uhićeni bivši inspektor od države želi još dodatnih 71.200 eura

Zagreb: Andriji Mikuliću određen istražni zatvor
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Miroslav Edvin Habek;Robert Koren/Hina
05.12.2025.
u 23:08

Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu neto plaću od 4257.96 eura, pokazuju podaci iz njegove imovinske kartice.

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, uhićen u antikorupcijskoj akciji i pod istragom Uskoka uputio je Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava za naknadu plaće po principu 6+6., potvrdila je u petak Vlada.

Kako navode, Andrija Mikulić kao i druge osobe koje su obnašale neku od državnih dužnosti, ima na to pravo sukladno članku 15. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Napominju da Mikulić nije zaposlen u Državnom inspektoratu, odnosno odjavljen je 27. studenoga 2025.

Riječ je o pravu bivših dužnosnika koje im omogućuje da nakon odlaska s funkcije šest mjeseci primaju punu, a zatim još šest mjeseci pola plaće. Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu neto plaću od 4257.96 eura, pokazuju podaci iz njegove imovinske kartice. 

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva Dragan Krasić pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.

Otkrivajući detalje slučaja u kojem su za Mikulića i Krasića tražili pritvaranje, za razliku od poduzetnika osumnjičenih za davanje mita Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, Uskok je izvijestio da su istragom obuhvaćene i njihove tri tvrtke.

Ključne riječi
državni inspektorat hrvatska vlada Andrija Mikulić

Komentara 5

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
23:09 05.12.2025.

Ovo je teška sprdnja

AL
AP_laPapa
23:42 05.12.2025.

Skroman i ponizan je naš glavni državni. Kao i naš veliki vođa koji ga je svojom milošću pomazao za glavnog državnog.

ZE
Zemunac9
23:27 05.12.2025.

Neće ih dobiti

